Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который был госпитализирован 11 февраля, чувствует себя нормально, но в понедельник, возможно, не будет присутствовать в Думе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом нормально», — ответил лидер политической партии на вопрос о самочувствии.

Он также ответил, будет ли присутствовать на обсуждении проекта признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР Советом Госдумы. По словам политика, он уже обсудил этот вопрос с руководителями, которые заявят позицию фракции.

«Завтра будут на совещании Мельников, Коломейцев, Калашников — они обстоятельно доложат нашу точку зрения», — рассказал Зюганов.

Ранее депутаты ГД от КПРФ в проекте обращения Думы к Президенту РФ попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

11 февраля сообщалось, что лидер партии КПРФ на несколько дней был помещен в больницу. По словам главы пресс-службы партии Александра Ющенко, это превентивная мера.