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Политика
11 февраля 2022  17:20

Геннадий Зюганов попал в больницу

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Лидер партии КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко сообщает «Интерфакс».

По его словам, мера принята из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, а также опасений из-за нескольких операций, которые за несколько лет перенес политик.

Ющенко подчеркнул, что данная мера является превентивной и принята из-за множества контактов Зюганова с людьми, а также «признаков простудного заболевания».

Планируется, что через несколько дней Зюганов уже покинет медицинское учреждение. Как уточнили изданию в пресс-службе КПРФ, он проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Туда же, к слову, в среду госпитализирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у которого подтвердился «омикрон».

#геннадий зюганов #больница
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