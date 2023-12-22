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Геннадий Хазанов вручил актрисе Казанского ТЮЗа Любови Лукиной премию «Признание»
Заслуженный работник культуры Татарстана, артистка Казанского ТЮЗа Любовь Лукина стала лауреатом премии «Признание» от российского Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист». Церемония вручения премии проходила в Москве, награду казанской актрисе вручил на сцене Российского академического молодежного театра народный артист России Геннадий Хазанов.
«Сейчас Любовь Николаевна Лукина – актриса. Она пришла работать в Казанский ТЮЗ после театрального училища в 1968 году артисткой, в 1997 стала заведующей труппой. А в 2023 году вновь стала актрисой. То есть в нашем театре она работает уже 55 лет, из которых 25 лет прослужила помощником главного режиссера – заведующей труппой», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.
Кроме того, Любовь Лукина занимается педагогической и просветительской деятельностью, входит в состав жюри профессиональных конкурсов и фестивалей. Как уточнили информагентству в театре, прежде Казанский ТЮЗ никого еще не номинировал на премию «Признание».
Фонд «Артист», отметим, основали в 2008 году народные артисты России Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова, актер театра и кино Леонид Ярмольник, продюсер Наталья Шагинян-Нидэм. Ежегодно премией «Признание» фонд награждает более двух тысяч артистов, работников театра и кино старшего поколения из разных регионов России за многолетний и выдающийся вклад в развитие культуры страны. Деятели культуры получают материальную, медицинскую и социальную помощь от фонда.
Любовь Лукина как лауреат премии получила символическую статуэтку и денежную премию.
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