Депутат Госдумы: Татарстан должен стать примером в укреплении межнациональных отношений

Дом дружбы народов — это колоссальная возможность укрепить межнациональные отношения в региональном и федеральном масштабе. Таким мнением поделился председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, посетивший сегодня Дом дружбы народов Татарстана.

Он прибыл в Казань для участия в IX Форуме национальных и региональных СМИ.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

«Дом дружбы народов Татарстана — лучший в Российской Федерации. Здесь можно обсуждать национальные проблемы, заниматься творчеством, вести занятия в воскресной школе — это колоссальные возможности, которые укрепляют межнациональные отношения», — подчеркнул Семигин.

Он отметил, что Татарстан может стать примером для многих регионов в том, как укрепить единство жителей, представителей разных культур и национальностей.

«Если внедрять интересные формы и методы, я думаю, что это обогатит межнациональные отношения, работу с точки зрения патриотического воспитания и образования в укреплении гражданского единства», — добавил Семигин.

Он оценил работу Дома дружбы и Ассамблеи народов Татарстана, осмотрел информационный центр, хореографический зал, кабинеты национальных обществ и многонациональную воскресную школу. Также гостям была представлена выставка плакатов и листовок времен Великой Отечественной войны на языках народов СССР.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

«В Год ассамблеи народов Татарстана Дом дружбы посещают около 40 иностранных и региональных делегаций. Всем нам важно, чтобы реализация государственной национальной политики во всех регионах шла по одинаковому принципу. Невозможно достичь мира и согласия в огромной многонациональной стране, если одном регионе работа ведется хорошо, а в другом работать только начинают», — поделился директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

По его словам, визит Геннадия Семигина поможет распространить опыт Татарстана на другие регионы страны.

Фото: © Галина Гилязидинова / ИА «Татар-информ»

В завершение председатель Комитета Госдумы по делам национальностей вручил Ассамблее и Дому дружбы народов Татарстана уникальное издание с живыми голосами ста выдающихся поэтов прошлого века, в том числе Александра Блока, Сергея Есенина, Анны Ахматовой и Бориса Пастернака.

«Я думаю, что, если послушать, как читают свои стихи известнейшие поэты страны, будет совершенно иное восприятие. Это то, что нужно сегодня, в том числе и молодым людям. Я думаю, этот сборник обогатит возможности Дома дружбы народов, ведь в нем собраны представители различных национальностей», — подчеркнул Семигин.