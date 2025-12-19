Геннадий Орлов: «У Сафонова бородка как у Д'Артаньяна»

news_header_top
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление российского вратаря Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

В этой встрече Сафонов отразил четыре пенальти подряд и помог «ПСЖ» победить в матче.

«Радостно удивлен Матвеем Сафоновым! Четыре пенальти отбил в одном матче (улыбается). Это все-таки вратарская школа — она еще советская. Потому что Кафанов, который курировал его все время, – это истоки советской школы игры вратарей. Я так рад! Это очень хорошо. Все-таки он пробился. У него еще такая бородка, как у Д’Артаньяна. Французам это нравится. Он молодец, рассчитал этот пиар-ход. Не знаю, возвратится ли в состав Шевалье, пока Матвей держит штурвал в своих руках!» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

