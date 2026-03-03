Геннадий Орлов назвал «Балтику» уникальным клубом в этом сезоне РПЛ

Фото: fc-baltika.ru

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал «Балтику» уникальным клубом среди всех остальных команд РПЛ в этом сезоне.

«У «Балтики» очень высокая организация игры. Организация игры – это когда каждый футболист знает свой маневр – куда бежать, кого страховать, как открываться и многое другое. «Балтика» – фантастически обученная команда. Второй такой в РПЛ нет. Хотя футболистов «Балтики» даже нельзя назвать звездами российского футбола – они среднего уровня. Но они выжимают из себя все за счет старательности и самоотдачи. Бывает такое, что порядок бьет класс», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

После 19 матчей «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. В 19-м туре калининградцы уступили «Зениту» со счетом 0:1.