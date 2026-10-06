Малахов заявил, что не поддерживал методы лечения Кашпировского

Телеведущий и популяризатор здорового образа жизни Геннадий Малахов положительно оценил личность известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, но признался, что его методы лечения ему не близки. Об этом он рассказал «Абзацу».

Малахов отметил, что лично не пересекался с Кашпировским в рабочей обстановке, однако у него сложилось хорошее впечатление о психотерапевте. По мнению телеведущего, Кашпировский много внимания уделял себе и сумел дожить до 87 лет, что он назвал впечатляющим результатом.

При этом Малахов охарактеризовал его как человека-одиночку, который предпочитал действовать самостоятельно и благодаря этому добивался необычных результатов.

При этом подход Кашпировского к лечению Малахову не близок. Телеведущий рассказал, что в своей работе делает ставку на осознанное участие самого человека. По его словам, пациент должен самостоятельно разобраться в своих ошибках и заблуждениях и изменить их, а не просто пассивно принимать помощь.

Малахов отметил, что иначе человек может прийти за готовым решением, быстро получить помощь, а затем вернуться к прежнему образу жизни – употреблять вредную пищу, алкоголь и курить.