Генменеджеры КХЛ признали Дыняка лучшим чеккером КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Спорт-Экспресс» провел анонимный опрос генеральных менеджеров команд КХЛ. Согласно ему, нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк стал лучшим чеккером (форвард оборонительного плана) в текущем сезоне.

Дыняк набрал шесть голосов, опередив Михаила Котляревского («Северсталь», 4 голоса) и Захара Бардакова (СКА, 3 голоса).

Отметим, что лучшим вратарем признали Даниила Исаева («Локомотив»), лучшим защитником – Александра Никишина (СКА), лучшим легионером – Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), самым техничным игроком – Евгения Кузнецова (СКА), самым быстрым игроком – Кирилла Воронина («Торпедо»), самым грязным игроком – Григория Панина («Салават Юлаев»), игроком с лучшим кистевым броском – Рида Буше («Авангард»), игрока с лучшим щелчком – Никиту Нестерова (ЦСКА), лучшим универсалом – Александра Хмелевского («Салават Юлаев»), а лучшим тренером – Игоря Никитина («Локомотив»). Звание самого переоцененного игрока поделили Евгений Кузнецов (СКА) и Александр Хохлачев («Сочи»).

В данный момент «Ак Барс» идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Анвара Гатиятулина сыграет с «Нефтехимиком». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, в 19:00 по мск.