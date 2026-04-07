Генменеджер «Трактора»: Бенуа Гру признался, что потерял контроль над командой и выгорел

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Алексей Волков раскрыл подробности ухода Бенуа Гру с поста главного тренера команды. По его словам, канадский специалист сам признался в потере контроля и эмоциональном выгорании.

Волков отметил, что сезон выдался очень долгим, а лето — коротким. Предсезонная подготовка была упрощена тренерским штабом. «Потом этот план подвергся корректировке, так как тесты и медицинское обследование выявили у ребят не 100-процентную готовность к чемпионату», — приводит слова Волкова сайт КХЛ.

Начало сезона команда провела неплохо, но проблемы начались во втором выездном турне. «Мы недобрали кондиции на предсезонке и не вели тренировочный процесс между играми регулярки на то, чтобы ребята улучшали свой фундамент. Дальше ситуация была уже достаточно шаткая, ребята потеряли уверенность и землю под ногами», — рассказал генменеджер.

Кульминацией стало заявление главного тренера.

«В один день Бенуа Гру пришёл к генеральному директору Ивану Савину и сказал, что он потерял контроль над командой, выгорел и не видит смысла продолжать работу в клубе», — сообщил Волков. Таким образом, Гру сам инициировал свой уход, сославшись на психологическое состояние и невозможность эффективно управлять коллективом. После этого руководство «Трактора» начало поиски нового главного тренера. Ранее сообщалось, что челябинский клуб покинули несколько ключевых игроков. Команда вылетела в первом раунде плей-офф.