Генменеджер «Торпедо» поддержал повышение потолка зарплат в КХЛ

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Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга поделился мнением о скором повышении потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Он поддержал это решение, отметив, что с нынешним уровнем зарплат КХЛ сложно конкурировать с Национальной хоккейной лигой.

«Если мы хотим иметь продукт высокого качества и приближаться к НХЛ, то повышение потолка зарплат – правильный ход. Мы видим ситуацию в других лигах. Не только в НХЛ, но и в АХЛ, Швейцарии, Швеции.

Сейчас нам сложно быть конкурентным рынком даже для североамериканских хоккеистов второго эшелона. В АХЛ они могут зарабатывать на уровне средних контрактов КХЛ. Чтобы сделать работу клубов чище и проще, повышение потолка зарплат необходимо.

Но сделано оно должно быть не без отрыва от социальных явлений, происходящих в обществе. На сегодняшний день мы, как страна, находимся в ситуации, когда это может быть избыточно. Полагаю, понимают это и в КХЛ», – сказал Забуга Sport24.

Напомним, с 2020 года потолок зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей. С сезона 2026/2027 он повысится до 950 миллионов рублей, в 2027-м – до 1 миллиарда.