Генменеджер сборной Норвегии - о допуске россиян: «Мы обязаны подчиниться FIS»

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Генеральный менеджер по лыжным гонкам Норвегии Катрин Инстебё прокомментировала допуск российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. По её словам, норвежская сторона по-прежнему не хочет видеть россиян на стартах, но вынуждена следовать правилам Международной федерации.

«Наша позиция остаётся прежней: мы не хотим видеть россиян и белорусов в международных лыжных гонках, пока точно не знаем, как ситуация будет развиваться на практике в предстоящем сезоне. Также понимаем, что внутри FIS мнения по этому вопросу разделились. В любом случае мы обязаны подчиниться решению FIS. Нам не остаётся ничего иного, как ждать и смотреть, как будут развиваться события в этом сезоне», — приводит слова Инстебё VG .

Напомним, что ранее нейтральный статус на предстоящий сезон получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв .