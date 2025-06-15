Генменеджер «Авангарда» рассказал о большой конкуренции за контракт Волкова

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Генеральный менеджер «Авангард» Алексей Сопин назвал сильные стороны новичка омского клуба нападающего Александра Волкова. «Ястребы» подписали с хоккеистом трехлетний контракт.

«Для усиления атакующей линии мы искали двустороннего форварда-универсала, который умеет одинаково сильно играть как у чужих, так и у своих ворот. Для Ги Буше и его тактики наличие таких хоккеистов в составе крайне важно. Александр Волков выступал в Северной Америке и после своего возвращения из-за океана был ключевой фигурой в каждой команде. Это крепкий солидный нападающий для топ-6, который поможет нам в новом сезоне», – цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».

Также функционер отметило большой спрос на новичка «Авангарда» среди других команд КХЛ.

«Мы довольны, что по итогам переговоров на фоне большой конкуренции Александр выбрал именно наш клуб для продолжения карьеры, заключив трёхлетний контракт», — Отметил Сопин.

Напомним, что в прошлом сезоне Волков выступал за минское «Динамо».