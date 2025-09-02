Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин заявил, что Даниила Журавлева обменяли в «Торпедо»

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал ситуацию с защитником Даниилом Журавлевым. На вопрос корреспондента «ТИ-Спорта» он заявил, что игрока сегодня обменяли в нижегородское «Торпедо».

«Слухи появились не просто так. Сейчас, вот полчаса назад, мы обменяли Журавлева в «Торпедо», Нижний Новгород. По Князеву не знаю, откуда ситуация пошла.

Он становился свободным агентом. У нас была информация, что один из клубов в нашем дивизионе хочет сделать оффершит. Соответственно, мы сделали 130-150% надбавки к тому контракту, который у него был, и подписали на этих условиях. И когда подписываешь, в регламенте есть вещи, что формула идет по двойному тарифу. Мы эти вещи просчитали», – сказал Марат Валиуллин на пресс-конференции, которая идет в эти минуты на «Татнефть Арене».