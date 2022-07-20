Генменеджер «Ак Барса» рассказал о переговорах с Быковым и Воробьевым

Казанский «Ак Барс» до подписания Олега Знарка вел переговоры с бывшими наставниками сборной России Вячеславом Быковым и Ильей Воробьевым. Об этом рассказал генеральный менеджер хоккейного клуба Марат Валиуллин, передает РИА Новости.

«Мы рассматривали Вячеслава Быкова, других свободных кандидатов и тех тренеров, которые были на контракте. С Ильей Воробьевым были поверхностные разговоры, так как он был занят в плей-офф. Было некорректно общаться с ним или его представителями», — отметил генменеджер казанцев.

Но после встречи со Знарком все сомнения исчезли, подчеркнул Валиуллин. «Мы выслушали Олега Знарка, увидели его заинтересованность и пришли к определенному компромиссу по контрактному вопросу», — пояснил он.

«Многие спрашивают, почему контракт на год, а не на два или три, но мы должны, во-первых, присмотреться друг к другу, понять требования. В течение сезона мы можем переподписать контракт, если все стороны будут довольны», — добавил спортивный функционер.

Если Воробьев никогда не работал в системе «Ак Барса», то Быков не один год сотрудничал с детско-юношеской академией казанского клуба имени Юрия Моисеева.