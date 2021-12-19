Генменеджер «Ак Барса» о Квартальнове: «У него манера работы такая, пусть жалуется»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что не рассматривает вопрос об отставке главного тренера казанского клуба Дмитрия Квартальнова. Об этом он заявил в интервью журналисту Алексею Шевченко на YouTube канале «Спорт-Экспресса».

«Об отставке мы не думаем, как и в начале сезона. Думаю, всё хорошо будет у него. Квартальнов жалуется на качество игроков и их количество? Игроков достаточно и качество хорошее. Зачем он так говорит? Это его личное мнение. Он тренер нашей команды, мы работаем над этим. У него манера работы такая. Он всегда жалуется, пусть жалуется. Мы всё сделали, что просили – всё сделали. И если посмотреть, стабильность в этом сезоне определённая тоже есть. Ни ротации, ни чего ещё», - заявил Валиуллин.

Также генменеджер «Ак Барса» прокомментировал продление контракта с голкипером Тимуром Биляловым и высказался о нестабильной игре Артема Галимова за казанскую команду.

«Билялов? Он пошёл на уступки, мы тоже пошли. Достаточно хорошая сумма. Наши вратари сейчас не стоят 100 миллионов, намного ниже. У Бобкова ни 40, ни 50 млн рублей. Мы доверяем обоим вратарям. На рынке не так много вратарей, чтобы ими разбрасываться. Мы не ищем вратаря сейчас.

Артём Галимов показывает очень неровную игру? Большая ответственность на него навалилась. Но они исправляются – что он, что Воронков. В сентябре-октябре был спад, а сейчас лучше играют, чем изначально. В 20-21 год тяжело становиться лидером команды. Другие деньги – другие требования к ним», - отметил Валиуллин.