Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание Михаила Бердина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мыслями после официального подтверждения, что Михаил Бердин стал игроком казанской команды. Функционер отметил, что во вратарской линии было необходимо сохранять конкуренцию.

«Мы не сразу решили вопрос по вратарям, потому что рассматривали разные варианты. Но всегда понимали, что идти в сезон только с двумя вратарями – большой риск. Особенно когда случаются ситуации, как в матче против «Нефтяника» – один неудачный эпизод, и можно остаться совсем с одним голкипером. В этой линии нам нужен был и опыт выступления в Лиге, и конкуренция, поэтому остановились на Михаиле Бердине. Парень с профессиональным отношением к делу и уже большим опытом – и в КХЛ, и в Северной Америке. Плюс хороший партнер по команде, мы слышали только положительные отзывы. Он был готов полноценно играть уже в прошлом сезоне и к этому сезону готовился в штатном режиме. Тем не менее в переговорах мы учитывали возможные риски и нашли взаимопонимание – сторона игрока пошла навстречу ради возможности играть именно в «Ак Барсе».Также мы сохраняем интерес к Артуру Ахтямову – будем следить за его ситуацией в тренировочном лагере клуба НХЛ с прицелом на его возвращение в родную команду. Аналогичная ситуация по Амиру Мифтахову – права на него у «Ак Барса», и мы также в нем заинтересованы, если за океаном что-то не сложится. Сейчас у нас три хороших вратаря, каждый из которых может вырасти благодаря совместной работе», – приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Отметим, что в прошлом сезоне Бердин выступал за омский «Авангард». Провел 11 встреч, в которых одержал семь побед при 92,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,87.

