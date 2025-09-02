Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил, почему трансфер с Денисенко затянулся

Фото: khl.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о сложностях в ходе переговоров с «Локомотивом» относительно трансфера Григория Денисенко.

«Ситуация с трансфером Денисенко действительно затянулась чуть больше чем на месяц, так как пожелания «Локомотива» и наши возможности расходились как в плане финансов, так и игроков, которых мы предлагали на обмен. В том числе рассматривались варианты и с трехсторонним обменом. Буквально вчера вечером завершили все нюансы. Благодарим руководство «Локомотива» за то, что выдержали определенный диалог».

Напомним, контракт между 25-летним нападающим и «Ак Барсом» рассчитан на один сезон.

Денисенко провел пять сезонов в АХЛ. На его счету 243 матча, 159 (64+95) очков. Также в НХЛ он сыграл 34 матча и набрал 7 очков. В КХЛ Денисенко отыграл 79 матчей и набрал 22 (11+11) очка.