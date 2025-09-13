Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы

Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз. Об этом сообщили в визовом центре BLS, передает «ТАСС».

В сообщении уточняется, что решение связано с техническими причинами, однако конкретные сроки возобновления работы и детали не раскрываются. На сайте также отмечается, что консульство приносит извинения за возможные неудобства.

Испания оставалась одной из немногих европейских стран, которые продолжали сохранять относительно лояльный подход к выдаче шенгенских виз россиянам. В этот список также входили Италия, Франция и Греция.