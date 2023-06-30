Генконсул Узбекистана в Казани ознакомился с процессом выборов в Актаныше

Фото: Юлай Низаев

В молодежном центре «Яшьлек» в Актаныше состоялись досрочные выборы Президента Узбекистана. Несмотря на то, что некоторые представители узбекского народа работают и живут вдали от родины, они смогли внести свою лепту в развитие своей страны.

Голосование на избирательном пункте в Актаныше было организовано для тех, кто не сможет поехать в основной день выборов в Казань.

Фото: Юлай Низаев

С процессом выборочной кампании ознакомился Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев и заместитель главы Актанышского района Ильшат Габдулхаев.

Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев. Фото: Юлай Низаев

Фариддин Насриев отметил, что в Актанышском районе проживают более 100 человек узбекской национальности. Они активно участвуют в общественно-политической жизни сельских поселений и района. Многие из них живут семьями и вносят достойный вклад в процветание как района, так и региона.

Основные выборы Президента Республики Узбекистан назначены на 9 июля 2023 года. Всего в Узбекистане зарегистрировано пять партий. Все, кроме Демократической партии «Миллий тикланиш», решили участвовать в президентских выборах. Подробности читайте в материале «Татар-информа».