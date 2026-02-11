news_header_top
Общество 11 февраля 2026 12:10

Генконсул: украинцы из США все чаще пытаются уехать в Россию

В США значительно возросло количество граждан Украины, интересующихся государственной программой по переселению соотечественников в Россию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

По словам дипломата, в прошлом году количество обращений украинцев за информацией о процедуре получения российского гражданства в рамках этой программы увеличилось в разы. Марков отметил, что мотивы у людей разные: желание воссоединиться с родственниками, разочарование в американской действительности, идеологическая и ментальная близость к России, а также опасения принудительного возвращения на Украину на фоне ужесточения миграционной политики США.

Напомним, в сентябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников. Поправки упростили процедуру подтверждения владения русским языком — теперь для этого можно предоставить документ об образовании, полученном в зарубежном филиале российского или совместного вуза, где обучение велось на русском.

Кроме того, в программу теперь включены соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах Российской Федерации. Субъекты РФ также получили право оказывать участникам программы и членам их семей дополнительную финансовую и социальную поддержку, в том числе помощь в обустройстве жилья и получении профессионального образования.

