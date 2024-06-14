Генконсул Турции в Казани провел мастер-класс по приготовлению национальных блюд

Мастер-класс по приготовлению турецких блюд в рамках Дней культуры Турецкой Республики прошел сегодня в комплексе «Туган Авылым» в Казани. Гостями мероприятия стали консулы иностранных государств, представители министерств и ведомств, а также мэрии столицы РТ.

Кулинарный урок провел Генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз, а помогала ему в этом директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Для нас это уже пятое такое гастрономическое мероприятие. Здесь присутствует Генконсул Казахстана (Ерлан Искаков — прим. Т-и), с которым мы начали эту добрую традицию. Хочу поблагодарить Генконсула Турции, что он подхватил ее. Сегодня мы впервые встречаемся по поводу популяризации турецкой национальной кухни, раскроем секреты приготовления популярных турецких блюд. Для нас это важно, бережно и дорого, ведь Казань является гастрономической столицей России», — сказала Санникова.

Она высказала пожелание, чтобы как можно больше национальных кухонь были представлены в Казани, ведь через кулинарные привычки можно узнавать культуры национальностей, которые проживают в Татарстане.

Угур Йылмаз в начале мастер-класса отметил, что отношения Турции и Татарстана день ото дня развиваются. Они дополняют взаимоотношения Турецкой Республики с РФ и помогают им совершенствоваться.

«С Татарстаном наш торговый оборот превысил 3 млрд долларов. Надеемся, что в ближайшее время эта цифра будет только расти», — сказал Генконсул.

Он добавил, что торгово-экономические отношения очень важны, но не менее важны культурные связи.

«Много разных цивилизаций прошло через ныне турецкие земли, и всё это закрепилось в том числе на уровне национальной кухни», — заметил дипломат.

Кебабы и донеры знают все, отметил консул, поэтому на мастер-классе готовили домашние блюда, которые часто называют «мамиными».

Участники мастер-класса узнали, как приготовить сарму из виноградных листьев (Yaprak Sarması), котлеты из чечевицы (Mercimek köftesi) и молочный десерт — гюллач (Güllaç).

Турецкая сторона намерена продвигать свою культуру в Татарстане и в направлении гастрономии. Угур Йылмаз пояснил, что турецким инвесторам предлагают открывать свои рестораны в Казани.