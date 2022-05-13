Генконсул Турции в Казани призвал кинематографистов приступить к съемкам «Мухаджиров»

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан призвал активнее работать над совместным кинопроектом Татарстана и Турции. Речь идет о фильме по известному роману-дилогии татарского писателя-классика Махмута Галяу о татарах, в начале XX века эмигрировавших в Турцию.

«У нас складывается общее мнение о производстве этого фильма. Мы с Миляушой ханум (директор „Татаркино“ Миляуша Айтуганова — прим. Т-и) постоянно обсуждаем. Тема интересна для обеих сторон. Знаем, что этой идеей интересуется также министерство культуры», — сказал на пресс-конференции в «Татар-информе» Исмет бей.

В то же время создание фильма требует много сил и средств, отметил он. «Мы достигли точки окончательного формирования мнения. У меня есть впечатление, что обе стороны ждут, кто же сделает первый шаг», — сказал Исмет Эрикан.

По словам генконсула, такой шаг может быть сделан уже скоро. Исмет бей видит этот проект как полнометражный фильм, который не станет исключительно фестивальным, а будет показан широкой аудитории в кинотеатрах мира.

«Через эту пресс-конференцию я призываю кинорежиссеров обратить внимание на этот проект. Надо двигаться», — резюмировал генеральный консул.

Руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова напомнила, что Татарстан уже делал совместные фильмы с Узбекистаном и Казахстаном, и теперь пришло время снять совместный фильм также и с Турцией.

«Мы готовы. Конечно, это большая, трудная задача, как и сказал Исмет бей. Это требует большой суммы. Такой фильм не снимешь на 5-6 миллионов рублей. Только при наличии финансовой помощи с обеих сторон „Мухаджиры“ смогут увидеть свет», — сказала Миляуша Айтуганова.

Идея создания художественного фильма «Мухаджиры» совместного производства Татарстана и Турции обсуждается давно. Также ранее сообщалось о готовности сценария фильма.