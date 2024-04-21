Генконсул РФ в Стамбуле: Россия следит за транзитом россиян в Латинскую Америку

Российские дипломаты в Турции постоянно следят за ситуацией, связанной с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки. Также от турецкого МИД и руководителей авиакомпании Turkish Airlines ждут ответа на обращения дипломатов РФ, сообщил генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов.

Он подчеркнул, что все вопросы уже доведены до сведения руководства Турецких авиалиний в Стамбуле и Москве, а также и до МИД Турции, цитирует Буравова РИА «Новости».

Напомним, Turkish Airlines с конца февраля не пускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию многих пассажиров, включая граждан РФ. Причин, из-за которых это происходит, несколько. Среди них: отсутствие багажа или какие-то нюансы с паспортом, а иногда причину недопуска вовсе не говорят. Некоторые пассажиры даже намерены подать в суд на авиаперевозчика. Как рассказала одна из гражданок, на ее претензии в Turkish Airlines ответили, что решение о недопуске пассажиров принимает сторонняя компания, отвечающая за безопасность в аэропорту.