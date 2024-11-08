Генконсул РФ в городе Гюмри Кандауров умер

Генконсул России в городе Гюмри Руслан Кандауров умер 8 ноября в возрасте 63 лет. О его смерти сообщает российское посольство в Армении.

Кандауров был генеральным консулом России в Гюмри почти четыре года - с декабря 2020-го. До этого он трудился на разных должностях в центральном аппарате министерства иностранных дел и зарубежом. В общей сложности Кандауров отдал дипломатической службе 28 лет своей жизни.

Как отметили в МИД России, будучи генконсулом, Кандауров смог установить доверительные отношения с руководством двух областей консульского округа, наладить хорошие контакты с представителями 102-й Российской военной базой и ПС ФСБ России, расквартированными вблизи армяно-турецкой границы.

За трудовые заслуги перед Родиной его ни раз отмечали грамотами и благодарностями.

фото: МИД России