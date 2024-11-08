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Генконсул РФ в городе Гюмри Кандауров умер
Генконсул России в городе Гюмри Руслан Кандауров умер 8 ноября в возрасте 63 лет. О его смерти сообщает российское посольство в Армении.
Кандауров был генеральным консулом России в Гюмри почти четыре года - с декабря 2020-го. До этого он трудился на разных должностях в центральном аппарате министерства иностранных дел и зарубежом. В общей сложности Кандауров отдал дипломатической службе 28 лет своей жизни.
Как отметили в МИД России, будучи генконсулом, Кандауров смог установить доверительные отношения с руководством двух областей консульского округа, наладить хорошие контакты с представителями 102-й Российской военной базой и ПС ФСБ России, расквартированными вблизи армяно-турецкой границы.
За трудовые заслуги перед Родиной его ни раз отмечали грамотами и благодарностями.
фото: МИД России
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