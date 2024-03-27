Генконсул КНР в Казани Сян Бо: «Выбор китайского рынка – это не риск, а возможность»

Сян Бо: «Я хотел бы представить объективную ситуацию развития экономики Китая моим российским друзьям» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Светлое будущее развития китайской экономики»

Недавно в Китае успешно прошли «две сессии». Ежегодные «две сессии» являются важным окном, через которое можно наблюдать за экономикой страны. Собрание «двух сессий» обнародовало позитивные результаты с точки зрения высококачественного развития Китая и продемонстрировало устойчивость, потенциал и жизнеспособность китайской экономики.

Международное сообщество внимательно следит за развитием китайской экономики. Время от времени появляются комментарии, среди которых есть как объективные мнения, так и тривиальные фразы, предсказывающие «крах китайской экономики» и «снижение рисков в отношении Китая». Я хотел бы представить объективную ситуацию развития экономики Китая моим российским друзьям.

В 2023 году ВВП Китая вырос на 5,2%

Китайская экономика уверенно продвигается вперед. В 2023 году ВВП Китая превысил 126 трлн юаней, увеличившись на 5,2%, занимая лидирующие позиции среди крупнейших экономик мира. В пересчете на сопоставимые цены, прирост экономики Китая в прошлом году превысил 6 трлн юаней, эквивалентно общему объему экономики страны среднего размера за год.

В 2023 году Китай привлек иностранные инвестиции на сумму 1,1 трлн юаней. По всей стране было создано 53 тыс. 766 новых предприятий с иностранным капиталом, что на 39,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реально используемого иностранного капитала составил 1 трлн 133,91 млрд юаней и находится исторически высоком уровне.

В Китае ускоряется развитие производительных сил нового качества. В 2023 году Китай впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средний доход на душу населения в Китае в 2023 году вырос на 6,1%, разрыв в доходах между городскими и сельскими жителями продолжает сокращаться, группа населения со средним доходом превысила 400 миллионов человек.

Как вторая по величине экономика мира, Китай на протяжении долгосрочного развития сформировал хорошую и устойчивую базу. В 2023 году вклад Китая в глобальный экономический рост достиг 32%, а целевой показатель темпов роста ВВП Китая на 2024 год установлен на уровне около 5%, по-прежнему оставаясь крупнейшим двигателем глобального экономического роста.

«Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей»

В Китае ускоряется развитие производительных сил нового качества. В этом году в докладе о работе правительства одна из главных среди десяти задач сформулирована как «энергично продвигать строительство модернизированной промышленной системы, ускорять развитие производительных сил нового качества».

«Производственные силы нового качества» в широком смысле – это производственные силы, основанные на научно-технических инновациях. Китай впервые вышел на первое место в мире по числу 100 крупнейших мировых кластеров технологических инноваций, при этом остается ведущим мировым хабом обрабатывающей промышленности 14 лет подряд, быстро развиваются высокотехнологичные, интеллектуальные и «зеленые» отрасли.

Дверь в Китай, открытая для внешнего мира на высоком уровне, распахивается еще шире. Политика реформ и открытости является ключевой политикой, определяющей судьбу современного Китая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2023 году Китай впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Объем экспорта так называемой новой тройки (электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и фотоэлектрической продукции) вырос на 30%, а уровень проникновения сетей 5G превысил 50%.

По данным сайта Всемирного экономического форума, на долю Китая приходится 62 из 153 «заводов-маяков», что составляет более 40%. Развитие Китая характеризуется не только рациональным ростом объема, но и эффективным повышением качества.

«Китай всегда будет придерживаться политики открытости внешнему миру»

Дверь в Китай, открытая для внешнего мира на высоком уровне, распахивается еще шире. Политика реформ и открытости является ключевой политикой, определяющей судьбу современного Китая. Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, общий уровень таможенных тарифов снижен до 7,3%. В прошлом октябре Китай объявил о полной отмене ограничений на доступ иностранных инвестиций в секторе производства, продолжая открывать возможности для развития китайской промышленности глобальным инвесторам.

За последние пять лет доходность прямых иностранных инвестиций в Китай составила около 9%, что является относительно высоким показателем на международном уровне. Китай продолжит расширять институциональную открытость, разумно сокращая негативный список для доступа иностранных инвестиций, и высококачественно продвигать строительство «Одного пояса и одного пути».

Выбор китайского рынка – это не риск, а возможность. Независимо от того, как меняется ситуация в мире, Китай всегда будет придерживаться основополагающей национальной политики открытости внешнему миру и будет только шире открывать свои двери для внешнего мира.

«Объем торговли постоянно растет, становясь важной точкой роста в экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Китай готов совместно с Россией поддерживать друг друга»

В этом году отмечается 75-летие основания Китайской Народной Республики и 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Китай уже на протяжении 14 лет является крупнейшим торговым партнером России. Объем двусторонней торговли Китая и России в прошлом году достиг рекордных 240 млрд долларов и раньше запланированного срока достиг целевого показателя в 200 млрд долларов.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти, газа и говядины для Китая. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и так далее пользуются большим спросом в Китае. Автомобили и строительная техника со знаком «Сделано в Китае» становятся все более популярными и вызывающими доверие у российских потребителей.

Стабильно продвигается сотрудничество в рамках реализации крупных проектов в таких сферах, как энергетика, авиация, космонавтика, наука и техника, а потенциал двустороннего взаимодействия в таких высокотехнологичных областях, как цифровые технологии, искусственный интеллект и «зеленая» экономика, будет продолжать раскрываться.

Динамично развивается практическое сотрудничество между Республикой Татарстан, субъектами Приволжского федерального округа и различными провинциями и городами Китая. Объем торговли постоянно растет, становясь важной точкой роста в экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией.

Мы рады отметить успешное завершение процесса выборов Президента РФ в 2024 году в Российской Федерации, на которых действующему президенту Владимиру Путину удалось обеспечить себе твердую поддержку большинства граждан страны. Он и впредь будет твердо вести Россию по пути, соответствующему национальным условиям страны.

Китай готов совместно с Россией твердо реализовывать стратегический консенсус глав двух государств, поддерживать друг друга, тесно сотрудничать на пути к модернизации своих стран и способствовать более активному развитию китайско-российского экономического сотрудничества.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо