Генконсул КНР в Казани Сян Бо: «Тайвань – это неотъемлемая часть Китая»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недавние провокационные заявления премьер-министра Японии о возможном военном вмешательстве в Тайваньский пролив вызвали резкую реакцию Пекина. Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в статье, подготовленной для «Татар-информа», подробно рассказал о позиции Китая по тайваньскому вопросу, исторических и юридических основаниях территориальной целостности страны, а также о стратегическом взаимодействии Китая и России.

«Недавно премьер-министр Японии сделала откровенно провокационные заявления в адрес Тайваня, намекнув на возможность военного вмешательства в Тайваньский пролив. Эти провокационные слова крайне ошибочны и чрезвычайно опасны; они представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьезно подрывают послевоенный международный порядок.

Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, это – неприкасаемая красная линия. Пользуясь случаем, я хотел бы рассказать российским друзьям о тайваньском вопросе, чтобы вы смогли более четко и всесторонне его понять.

Тайвань – это неотъемлемая часть Китая, его историческое развитие и юридические факты ясны.

Еще в III веке нашей эры Тайвань уже упоминался в древних китайских книгах. С XII века китайские правительства осуществляли эффективную юрисдикцию над Тайванем. В 1895 году Япония силой захватила Тайвань и архипелаг Пэнху, установив 50-летнее колониальное правление и совершив бесчисленные преступления.

После окончания Второй мировой войны такие важные документы, имеющие силу международного права, как «Каирская декларация», «Потсдамская декларация» и «Акт о капитуляции Японии» четко провозгласили о возвращении Китаю Тайваня и архипелага Пэнху, которые были украдены Японией. Эти документы заложили историческую и юридическую основу того, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

25 октября 1945 года китайское правительство провозгласило восстановление суверенитета над Тайванем. С этого момента Китай восстановил контроль над Тайванем как с юридической, так и с фактической точки зрения, и вопрос статуса Тайваня был полностью решен. Недавно Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение об установлении 25 октября ежегодным Днем памяти освобождения Тайваня.

Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая.

Вскоре после победы в войне сопротивления Японии правящая клика Гоминьдана развязала полномасштабную гражданскую войну в Китае, но потерпела полное поражение всего за три года. США поддерживали клику Гоминьдана, препятствуя Народно-освободительной армии Китая в освобождении Тайваня, что и привело к возникновению тайваньского вопроса.

1 октября 1949 года было провозглашено образование Центрального народного правительства Китайской Народной Республики, которое стало единственным законным правительством страны. Это была смена правительства без изменения субъекта международного права – Китая. Суверенитет и неотъемлемые территориальные границы Китая не изменились, и правительство КНР полностью обладает и осуществляет суверенитет над всем Китаем, включая суверенитет над Тайванем.

Более 70 лет, несмотря на длительную политическую конфронтацию между двумя берегами Тайваньского пролива, суверенитет и территория Китая никогда не разделялись, а статус Тайваня как части Китая никогда не менялся.

Принцип единого Китая стал основополагающей нормой международных отношений и общим консенсусом международного сообщества.

В октябре 1971 года Генеральная Ассамблея ООН 26-го созыва подавляющим большинством голосов приняла резолюцию 2758, в которой четко указано, что ООН «признает представителей Правительства Китайской Народной Республики единственными законными представителями Китая в Организации Объединенных Наций».

Логической предпосылкой этого является то, что «Тайвань принадлежит Китаю», что на уровне международного права полностью исключает возможность «двух Китаев», «одного Китая, одного Тайваня» или «независимости Тайваня». В официальном юридическом заключении Управления по правовым вопросам Секретариата ООН четко указано, что «Тайвань, как провинция Китая, не имеет независимого статуса».

На сегодняшний день 183 страны установили дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой и поддерживают принципиальную позицию китайского правительства по тайваньскому вопросу.

С момента возникновения тайваньского вопроса прошло уже более 70 лет. Коммунистическая партия Китая, китайское правительство и китайский народ прилагают постоянные неустанные усилия для ее решения.

Однако в последние годы власти Тайваня во главе с Демократической прогрессивной партией (ДПП) упорно придерживаются сепаратистской позиции «независимости Тайваня», тщетно пытаясь добиться «независимости с помощью силы» и «полагаясь на внешние силы», что является самым разрушительным фактором для мира в Тайваньском проливе.

Некоторые внешние силы, сговариваясь с властями ДПП, пережевывают так называемую «теорию неопределенности статуса Тайваня», злонамеренно искажая резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, открыто ставя под сомнение ее законность, действительность и авторитет, бросая вызов авторитету ООН и послевоенному международному порядку.

Недавние ошибочные слова и действия премьер-министра Японии серьезно отходят от принципа одного Китая, бросают вызов ключевым интересам Китая и посягают на суверенитет страны. Любой, кто посмеет каким-либо образом вмешаться в великое дело воссоединения Китая, получит решительный отпор.

Китай и Россия являются всеобъемлющими партнерами стратегического взаимодействия и неизменно твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся их ключевых интересов. Российская сторона четко и ясно выступает против любой формы «независимости Тайваня», твердо поддерживает китайскую сторону в защите национального суверенитета и территориальной целостности, достижении национального воссоединения.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об этом, и это также четко отражено в ряде важных политических документов двух стран, что в полной мере демонстрирует высокий уровень китайско-российских отношений и дух стратегического взаимодействия.

Китайская сторона готова совместно с российской стороной прилагать дальнейшие усилия для реализации важных договоренностей двух лидеров, продолжать оказывать взаимную поддержку по вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга, всесторонне укреплять стратегическое взаимодействие, твердо защищать плоды победы во Второй мировой войне и практически поддерживать послевоенный международный порядок».

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо