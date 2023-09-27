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Генконсул КНР в Казани Сян Бо: Отношения России и Китая стали более зрелыми и устойчивыми
Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо провел официальный прием по случаю празднования 74 годовщины образования Китайской народной республики и ее установления дипломатических отношений с Россией. Мероприятие посетили представители власти, крупных компаний и национальных диаспор.
«Мы получили огромное количество поздравительных писем, в том числе от полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина, а также глав других регионов. Все это отражает высокий уровень российско-китайских отношений и дружбу между народами наших стран. Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Российской Федерации Владимира Путина российско-китайские отношения стали более зрелыми и устойчивыми, а также выдержали испытания международных изменений и стали образцом взаимодействия между мировыми державами», — отметил в своей речи Сян Бо.
Он напомнил, что в марте этого года Си Цзиньпин вновь выбрал Россию для своего первого визита после переизбрания на пост.
Отдельно консул остановился на взаимодействии Китая с регионами ПФО. По его словам, товарооборот между КНР и Приволжским федеральным округом вырос на 45% и продолжает показывать положительную динамику. Отдельно он выделил форум «РОСТКИ», который недавно прошел в Казани.
«Проведенный недавно в Казани форум "РОСТКИ" стал важной платформой для развития сотрудничества Китая с Татарстаном и ПФО в целом», — заявил Сян Бо.
После генерального консула слово взял заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов, который зачитал поздравительные письма от Раиса РТ Рустама Минниханова и Председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина, а также еще раз поблагодарил китайских коллег за помощь в организации форума «РОСТКИ».
«Искренне желаю вам и народу вашей страны неизменных успехов в решении масштабной задачи всестороннего развития китайского государства, в реализации стратегических проектов равных концепции "один пояс — один путь", нацеленного на укрепление взаимопонимания и мирного конструктивного сотрудничества между народами», — прочитал письмо от Минниханова Камалтынов.
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