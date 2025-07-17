Генконсул Китая в Казани Сян Бо: «КНР и РФ вместе обеспечивают устойчивое развитие ШОС»

На фоне подготовки к осеннему саммиту в Тяньцзине Шанхайская организация сотрудничества выходит на новый этап – этап практических решений, глубокого сотрудничества и стратегического единства. О значении «Шанхайского духа», роли Китая и России в развитии организации – в авторской статье Генерального консула КНР в Казани Сяна Бо для «Татар-информа».





В Тяньцзине состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Фото: предоставлено Генконсульством КНР в Казани

Выведение строительства ШОС на новый этап высококачественного развития

На днях в Тяньцзине состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участие в нем приняли министр иностранных дел КНР Ван И, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие министры иностранных дел стран-участниц.

Заседание стало всесторонней подготовкой к предстоящему осенью этого года саммиту глав государств – членов ШОС в Тяньцзине. Будучи страной-представителем, Китай совместно с другими государствами-членами приложит усилия для проведения дружественного, сплоченного и плодотворного саммита.

За 24 года с момента основания ШОС организация выросла с 6 государств-членов до «большой семьи» ШОС, включающей 26 стран: государства-члены, страны-наблюдатели и партнеры по диалогу. Сегодня это крупнейшая региональная международная организация в мире по охвату территории и численности населения. Благодаря совместным усилиям стран-участниц ШОС прошла плодотворный путь мирного развития, став щитом безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и конструктивной силой в регионе. Организация также является важной площадкой для развития всестороннего стратегического сотрудничества, продвижения многосторонности, укрепления практического взаимодействия, а также укрепления солидарности Глобального Юга.

В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин, применяя ряд «китайских решений», непрерывно обогащает и совершенствует «Шанхайский дух» Фото: © МИД РФ / РИА Новости

Успех ШОС проистекает из мощной притягательной силы «Шанхайского духа»

Заложенные в нем принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консенсуса, уважения к многообразию цивилизаций и стремления к совместному развитию преодолевают такие устаревшие концепции, как конфликт цивилизаций, мышление времен «холодной войны» и игра с нулевой суммой. Эти принципы сплотили государства-члены вокруг общей устремленности к мирному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству, нашли глубокий отклик в видении развития стран Глобального Юга, стали фундаментальным ориентиром для непрерывного роста и укрепления ШОС и явились знаменем продвижения построения международных отношений нового типа.

В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин, применяя ряд «китайских решений», непрерывно обогащает и совершенствует «Шанхайский дух», наполняя его актуальным для нашего времени содержанием. На саммите в Циндао в 2018 году председатель Си Цзиньпин выдвинул инициативу о «создании сообщества единой судьбы ШОС», впервые объединив концепцию сообщества единой судьбы человечества с ШОС. «Формирование общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества» было записано в Циндаоской декларации, став важным политическим консенсусом и целью ШОС.

На саммите в Астане в 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что государства-члены должны твердо укоренить чувство общности судьбы, стремиться к построению «пяти общих домов», а именно: общего дома сплоченности и взаимного доверия, общего дома мира и спокойствия, общего дома процветания и развития, общего дома добрососедства и дружбы, общего дома равноправия и справедливости, что разрабатывает проект развития ШОС.

ШОС заложила основу принципиально новой модели сотрудничества, при которой страны с различными общественными системами и путями развития объединяют усилия, действуют в духе открытости, взаимной выгоды Фото: © Анна Раткогло / РИА Новости

Успех ШОС обусловлен и высокой способностью «силы ШОС» к практическим действиям

ШОС заложила основу принципиально новой модели сотрудничества, при которой страны с различными общественными системами и путями развития объединяют усилия, действуют в духе открытости, взаимной выгоды, взаимного уважения и обмена опытом, всесторонне и углубленно продвигает сотрудничество в шести ключевых областях: политика, безопасность, экономика, гуманитарные связи, внешние сношения и институциональное строительство. Это привело к постоянному улучшению среды безопасности, неуклонному усилению влияния на мировую торговлю и углублению взаимопонимания между народами.

Согласно «Отчету о развитии торговли за 20 лет со дня создания ШОС», общий объем торговли между государствами – членами ШОС увеличилось почти в 100 раз за 20 лет. В 2024 году объем торговли Китая с государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС достиг 890 млрд долларов США, достигнув исторического рекорда, что в полной мере демонстрирует огромную жизнеспособность и широкие перспективы развития региональной торговли.

Китайская сторона объявила 2025 год Годом устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества. В рамках Глобальной инициативы в области развития (ГИР) будет развернут ряд мероприятий по сотрудничеству в восьми приоритетных областях, включая сокращение бедности, продовольственную безопасность, общественное здравоохранение, финансирование развития, противодействие изменению климата, «зеленое» развитие, индустриализацию, цифровую экономику и инфраструктурную взаимосвязанность, что направлено на ускорение сопряжения высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь» с региональными инициативами по сотрудничеству и национальными стратегиями развития государств – членов ШОС.

На саммите в Тяньцзине будет принята Декларация саммита, приуроченная к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а также к 80-летию основания ООН, для выражения единой позиции государств-членов по ключевым международным и региональным вопросам, а также формулирования стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества на следующий этап с учетом общих консенсусов и волей в практическом сотрудничестве.

Под стратегическим руководством глав государств-членов ШОС продолжает развиваться и расти, демонстрируя высокую жизнеспособность Фото: предоставлено Генконсульством КНР в Казани

Успех ШОС также обусловлен мощной движущей силой совместных вкладов государств – членов ШОС

Под стратегическим руководством глав государств-членов ШОС продолжает развиваться и расти, демонстрируя высокую жизнеспособность. В частности, Китай и Россия как страны – учредители ШОС поддерживают тесное взаимодействие в совершенствовании строительства организационной структуры, углублении содержания сотрудничества, расширении сфер взаимодействия, совместно обеспечивая устойчивое и долгосрочное развитие ШОС.

Российская сторона уже 5 раз организовывала саммит глав государств – членов ШОС, а в этом году проведет заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС, постоянно внося свою мудрость и силу в развитие и рост организации.

Китай всегда рассматривает ШОС как приоритетное направление усилий в своей дипломатии с соседними государствами. Этот год является Годом Китая ШОС, в качестве председательствующей стороны Китай выдвинул лозунг «Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии», который четко свидетельствует об общем стремлении стран «осуществлять конкретные меры» и к практической работе. Китай трактует «действие» как ключевое понятие в работе председательства в ШОС и намерен провести более 100 встреч и мероприятий для дальнейшего углубления практического сотрудничества в различных областях, предприняв реальные действия. Также были предусмотрены практические действия по укреплению политического взаимного доверия, поддержанию общей безопасности, содействию общему процветанию, укреплению неправительственных обменов и повышению эффективности механизмов.

В условиях изменчивого и нестабильного мира Китай готов совместно с Россией и другими государствами-членами всесторонне подготовить Тяньцзиньский саммит, укреплять «Шанхайский дух», сплачивать «силу ШОС», концентрировать внимание на сотрудничестве и практических действиях для построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС, чтобы превратить ШОС в стабилизирующую международный порядок силу, надежный источник процветания и возрождения для государств-членов и счастливый дом для народов региона.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо

Фото на анонсе Владимир Васильев / «Татар-информ»