Генконсул КНР в Казани: «Россия и Китай будут продвигать строительство лучшего мира»

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От пяти принципов мирного сосуществования – к построению сообщества единой судьбы человечества

«Как сохранить мир и стабильность во всем мире»

В этом году отмечается 70-летие провозглашения пяти принципов мирного сосуществования. 28 июня в Пекине прошло торжественное собрание, на котором присутствовал и выступил с важной речью председатель КНР Си Цзиньпин. Он всесторонне охарактеризовал дух и содержание пяти принципов мирного сосуществования, указав путь для построения сообщества единой судьбы человечества с учетом новых реалий и призвал «Глобальный Юг» и все страны мира совместно создать светлое будущее.

В историческом процессе развития современного человеческого общества разные страны непрерывно ищут ответ на следующие ключевые вопросы: как урегулировать межгосударственные отношения, как сохранить мир и стабильность во всем мире и как способствовать развитию и прогрессу человечества.

28 июня в Пекине прошло торжественное собрание, на котором выступил с важной речью председатель КНР Си Цзиньпин Фото: fmprc.gov.cn

70 лет назад высшие руководители Китая впервые целостно выдвинули пять принципов мирного сосуществования в полном объеме, включая взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимную выгоду, а также мирное сосуществование, и включили их в совместные заявления с Индией и Мьянмой, выступая за утверждение этих принципов в качестве основополагающей нормы, регулирующей межгосударственные отношения.

За последние 70 лет пять принципов преодолели время, пространство и вызовы, продемонстрировав стойкость и актуальность, задавая исторический ориентир для международных отношений и международного верховенства закона. Они послужили правильным руководством для установления и развития отношений между государствами с различными социальными системами, объединили и усилили сотрудничество развивающихся стран, привнесли историческую мудрость в реформирование и совершенствование мирового порядка, внеся неизгладимый исторический вклад в дело прогресса человечества.

«Человечество вновь оказалось на перекрестке истории»

Китай всегда активно отстаивает и твердо придерживается пяти принципов мирного сосуществования, которые были включены в Конституцию Китая и являются краеугольным камнем его внешней политики.

История движется вперед как эстафета. Человечество в выполнении одной за другой задач времени не прекращает своих шагов к прогрессу. Сегодня, 70 лет спустя, когда мир переживает невиданные за столетие глубокие перемены, мир и развитие сталкиваются с множественными вызовами, и человечество вновь оказалось на перекрестке истории.

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, которая является ответом на глобальные вопросы о том, «какой мир мы должны строить и как именно это нужно сделать», и представляет собой логичное продолжение, развитие и обогащение «Пяти принципов мирного сосуществования» с учетом новых реалий.

«Китай всегда активно отстаивает и твердо придерживается пяти принципов мирного сосуществования» Фото: fmprc.gov.cn

Концепция построения сообщества единой судьбы человечества основана на объективной реальности, когда судьбы разных государств неразрывно переплетены, подает новый пример равенства и сосуществования. Это полностью отвечает тенденции к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, открывает новые горизонты для мира и прогресса. Ориентируясь на глобальные тренды многополярности и экономической глобализации, Концепция обогащает новую практику в области развития и безопасности.

С момента, когда она был предложена – 11 лет назад, эта концепция перешла от китайской инициативы к международному консенсусу, от прекрасного видения к практическим действиям, подталкивая человечество к мирному, безопасному, процветающему и прогрессивному будущему.

Великое дело построения сообщества единой судьбы человечества не может быть отделено от поддержки и участия всех прогрессивных сил мира. Оглядываясь, можно заметить, что «Глобальный Юг» значительно усилил свои позиции, стоял на переднем крае исторических тенденций.

Китай объявил о «Восьми мерах по поддержке сотрудничества стран Глобального Юга», в том числе создании исследовательского центра, запуске программы молодых лидеров, поддержке развития сельского хозяйства и ведения переговоров с еще большими странами Глобального Юга по режиму свободной торговли и другие.

«Китай и Россия будут углублять стратегическое сотрудничество»

Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами. Дух пяти принципов мирного сосуществования пронизывает всю историю отношений КНР и РФ, служа залогом долгосрочного и стабильного развития двусторонних отношений.

Обе страны всегда уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга, поддерживают выбранные друг другом пути развития и должным образом решали исторические пограничные вопросы, благодаря чему общая граница между Китаем и Россией, протяженность которой составляет более 4300 км, стала «связующим звеном» мира, дружбы и сотрудничества двух стран.

«Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами» Фото: kremlin.ru

Китайско-российские отношения в новую эпоху выдержали испытания сложностями международной обстановки и успешно выработали путь стратегического взаимного доверия и добрососедства между великими державами, подавая пример гармоничного сосуществования великих держав и постоянно привнося стабильность и позитивную энергию в неспокойный мир.

В мае этого года Президент РФ Владимир Путин совершил успешный государственный визит в Китай после его вступления в должность на новый срок. Главы двух государств сделали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, в котором на высоком уровне были разработаны планы стратегического взаимодействия и сотрудничества в различных областях между Китаем и Россией в новой исторической точке отсчета.

Как независимые силы формирующегося многополярного мира Китай и Россия будут в полной мере углублять стратегическое сотрудничество, совместно продвигать дух пяти принципов мирного сосуществования, выступать за равноправную и упорядоченную многополярность мира и общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, продвигать строительство лучшего мира, основанного на прочном мире и совместном процветании.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо