Генконсул КНР в Казани: Китай - за равноправную многополярность

Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярность, за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Об этом заявил Генконсул КНР в Казани Сян Бо в интервью газете «Республика Татарстан».

Он напомнил, что еще в марте 2013-го, приехав в Россию, председатель Си Цзиньпин впервые предложил китайский вариант развития мира. Его суть в том, что в мире должны царить процветание, безопасность, открытость, экологичность и красота. Причем эту идею тогда поддержали во многих странах, включая Россию.

Как пояснил Сян Бо, под равноправной многополярностью подразумевается то, что государства не смогут монополизировать международные дела, а будут иметь одинаковые права и возможности, также исполнять равные правила.

Чтобы такая многополярность упорядочилась, все страны должны соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также отстаивать общепризнанные нормы международных отношений.

Чтобы глобализация стала общедоступной, надо справедливо распределить «экономический пирог», продолжает спикер. То есть, разные страны должны в равной степени пользоваться плодами экономического и социального развития. Тем самым в мире исчезнет дисбаланс в развитии между странами.

Инклюзивная глобализация поддерживает страны в выборе путей развития, которые соответствуют их национальным условиям. Она не допускает односторонних действий и протекционизма, которые вредят другим ради своей выгоды. Этот подход поможет обеспечить стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек, сохранив жизненную силу мировой экономики, резюмировал Сян Бо.