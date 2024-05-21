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Генконсул КНР в Казани: Китай - за равноправную многополярность
Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярность, за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Об этом заявил Генконсул КНР в Казани Сян Бо в интервью газете «Республика Татарстан».
Он напомнил, что еще в марте 2013-го, приехав в Россию, председатель Си Цзиньпин впервые предложил китайский вариант развития мира. Его суть в том, что в мире должны царить процветание, безопасность, открытость, экологичность и красота. Причем эту идею тогда поддержали во многих странах, включая Россию.
Как пояснил Сян Бо, под равноправной многополярностью подразумевается то, что государства не смогут монополизировать международные дела, а будут иметь одинаковые права и возможности, также исполнять равные правила.
Чтобы такая многополярность упорядочилась, все страны должны соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также отстаивать общепризнанные нормы международных отношений.
Чтобы глобализация стала общедоступной, надо справедливо распределить «экономический пирог», продолжает спикер. То есть, разные страны должны в равной степени пользоваться плодами экономического и социального развития. Тем самым в мире исчезнет дисбаланс в развитии между странами.
Инклюзивная глобализация поддерживает страны в выборе путей развития, которые соответствуют их национальным условиям. Она не допускает односторонних действий и протекционизма, которые вредят другим ради своей выгоды. Этот подход поможет обеспечить стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек, сохранив жизненную силу мировой экономики, резюмировал Сян Бо.
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