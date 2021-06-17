Генконсул Китая в Казани: закон о противодействии санкциям не затронет рядовые компании

Принятый в Китае закон о противодействии иностранным санкциям не повлияет на торгово-экономическое сотрудничество между китайскими и иностранными компаниями. Такое мнение выразил Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

«Принятие Китаем закона о противодействии иностранным санкциям на этот раз не нацелено на простых участников рынка, а направлено на действия отдельных стран, ущемляющие государственные интересы Китая. Это не только не повлияет на нормальное торгово-экономическое сотрудничество между китайскими и иностранными компаниями, но и поможет контролировать внешние риски и управлять ими в процессе расширения открытости на юридическом уровне и будет гарантировать расширение открытости Китая», - отметил У Инцинь.

По его словам, предпосылкой для принятия закона стало поведение США и ряда западных стран, которые в последнее время использовали различные поводы, затрагивающие Синьцзян-Уйгурский автономный район и Специальный административный район Гонконг.

«Фабрикуют ложные слухи, бросают грязью, а также сдерживают Китай и оказывают на него давление. В особенности, они нарушают международное право и основные нормы международных отношений и вводят так называемые «санкции» в отношении Китая в соответствии со своим внутренним законодательством. Основной целью и идеей принятия Китаем этого закона является защита государственного суверенитета, достоинства и национальных интересов своей страны, а также проявление защиты международного права», - пояснил Генконсул КНР в Казани.

По мнению дипломата, путем введения санкций некоторые страны вмешиваются во внутренние дела Китая, мешают работе международных производственных цепочек и построению открытой мировой экономики.

«Принятие этого закона не означает, что происходят изменения в основной государственной политике Китая по дальнейшему расширению открытости, закон не коснется иностранных инвесторов, которые как обычно смогут приезжать в Китай, инвестировать и заниматься коммерческой деятельностью», - подчеркнул У Инцинь.

В своей статье дипломат приводит данные о том, что Китай постоянно расширяет свою открытость на высоком уровне. В условиях пандемии коронавируса Китай впервые стал страной с наибольшим притоком иностранного капитала в мире, и темпы привлечения иностранного капитала остаются очень высокими.

По официальным данным, фактическое использование иностранного капитала в Китае за первые 4 месяца 2021 года увеличилось на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период в Китае было создано 14,5 тыс. предприятий с участием зарубежного капитала, что на 50,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Благодаря непрерывному расширению открытости и успешному восстановлению экономики Китай превратился в «спасательную гавань» для все большего числа компаний, которые противостоят воздействию коронавируса. Недавно Торговая палата ЕС в КНР опубликовала ежегодный исследовательский отчет, в котором показано, что почти 60% европейских компаний планируют расширить свой бизнес в Китае в 2021 году, это больше, чем показатель прошлого года, который был равен 51%», - привел статистику Генконсул КНР в Казани.

По словам дипломата, Китай планирует еще больше сократить список исключений по допуску иностранных инвестиций, что создаст больше возможностей для сотрудничества компаний со всего мира.

«Китай и Россия всегда решительно выступают против того, чтобы Соединенные Штаты и некоторые западные страны по поводу и без вводят незаконные односторонние санкции в отношении других стран и используют так называемую «юрисдикцию длинной руки». Соединенные Штаты и Запад всякий раз вмешиваются во внутренние дела других стран и доставляют массу неприятностей под знаменем так называемой демократии и прав человека. Китай и Россия придерживаются одинаковой позиции по данному вопросу. В связи с этим Китай и Россия укрепляют стратегическое сотрудничество для совместного обеспечения беспристрасности и справедливости и решительно противодействуют такого рода гегемонии, буллинга и деспотии. Китай и Россия продолжают укреплять тесное взаимодействие и координацию в этом направлении», - отметил в статье У Инцинь.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 10 июня 2021 года принял закон о противодействии иностранным санкциям. Согласно документу, если иностранное государство нарушает международное право, использует различные предлоги для сдерживания и подавления Китая, то страна имеет право принять соответствующие контрмеры. Они могут включать отказ в выдаче визы и въезде в Китай, аннулировании визы и депортацию, конфискацию, арест и замораживание движимого, недвижимого и другого имущества в пределах Китая.