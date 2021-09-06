Генконсул Китая в Казани прокомментировал отчет разведки США о происхождении Covid-19

Представители Соединенных Штатов политизируют вопрос о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, обвиняя ученых Китая в создании опасного патогена. При этом американская сторона отказывается расследовать версию, согласно которой вирус мог быть завезен в Ухань военнослужащими США, которые принимали участие во Всемирных военных играх на территории КНР в октябре 2019 года. Такое мнение выразил Генеральный консул Китая в Казани У Инцинь.

Генконсул заявил, что после вспышки коронавируса Китай дважды приглашал экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для расследования причин случившегося. Международные эксперты из США, Великобритании, Японии, Австралии и еще шести стран сформировали совместную экспертную группу с китайскими специалистами. Впоследствии ВОЗ официально опубликовала доклад о глобальном отслеживании происхождения Covid-19. В документе версия утечки вируса из лаборатории была названа крайне маловероятной.

«Недавно Национальная разведка США опубликовала так называемый отчет по итогам расследования происхождения Covid-19. Отчет носит сугубо политический и лживый характер, является вовсе ненаучным и ненадежным. Более того, Вашингтон выступил с заявлением, полным клеветой и нападками на Китай, против чего мы категорически возражаем и обратились к американской стороне с серьезным представлением», — изложил позицию властей КНР У Инцинь.

Дипломат заметил, что, очерняя другие страны, невозможно обелить себя. «Официальные лица США хранят молчание, пропуская мимо ушей призыв более 25 млн китайцев, которые подписали запрос на проведение расследования в лаборатории „Форт-Детрик“», — пояснил он.

По словам генконсула, у мирового сообщества есть вопросы, касающиеся деятельности лаборатории «Форт-Детрик» армии США, где хранятся различные смертоносные вирусы. Эта лаборатория расположена в штате Мэриленд. Кроме того, США располагают сетью биолабораторий за пределами свой страны. У Инцинь добавил, что представителям США предлагали опубликовать данные о случаях заболевания американских солдат, которые принимали участие в Военных играх в Ухане в октябре 2019 года, и дать миру четкое объяснение.

«Китай всегда придерживается концепции „Сообщества единой судьбы человечества”, работает с международным сообществом, включая Россию, чтобы совместно противостоять встречному течению, которое политизирует вопрос происхождения Covid-19, совместно поддерживает благоприятную атмосферу для глобального противоэпидемического сотрудничества и активно вносит вклад в глобальную борьбу с пандемией», — заключил У Инцинь.