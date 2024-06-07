Генконсул Казахстана в Казани: Товарооборот между РТ и Казахстаном вырастет

За январь-июнь 2023-го товарооборот между Татарстаном и Казахстаном вырос больше, чем на 40% - до 437 миллионов долларов. При этом эти цифры продолжат увеличиваться, прогнозирует Генконсул Республики Казахстана в Казани Ерлан Искаков, чьи слова приводит ГТРК Татарстан.

Более того, он считает, что товарооборот может достигнуть отметки в 1 млрд долларов. Республики уже уверенно идут к такой цели. Так, в 2023-м, по данным консульства, товарооборот составил свыше 800 млн долларов. Это на 7% больше, чем в 2022 году.

Еще спикер поделился, что республики снимают совместно второй казахстано-татарстанский фильм. Он будет называться «Фатима». Причем ранее стороны снимали вместе картину «Тарлан», которая успешно вышла в прокат.

«Сейчас идут работы совместно с «Татаркино». Премьера запланирована на этот год», – резюмировал Искаков.