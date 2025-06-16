Генконсул Казахстана в Казани: «Татар-информ» заслужил несомненный авторитет в инфополе

«Татар-информ» заслужил несомненный авторитет в информационном пространстве, а поднимаемые им темы крайне актуальны как для жителей Татарстана, так и Казахстана. Таким мнением, поздравляя агенство с 35-летием, поделился генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«С момента моего назначения я познакомился с руководством агентства "Татар-информ", периодически публикую статьи, даю комментарии, освещаю деятельность Генерального консульства Казахстана в Приволжском федеральном округе и на постоянной основе мониторю публикуемые агентством статьи. Поднимаемые вами темы очень актуальны как для жителей России, так и Казахстана, за что мы благодарны и готовы продолжить сотрудничество. От имени Генерального консульства Казахстана в Казани поздравляю ведущее агентство, которое заслужило несомненный авторитет, с юбилеем и желаю успехов в создании уникальных информационных продуктов и новых проектов», – отметил Искаков.

Он подчеркнул, что сегодня взаимоотношения Казахстана и Татарстана в рамках казахстанско-российских отношений стали примером успешного сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и научно-технических сферах. В этой связи генконсул выразил надежду на расширение сотрудничества татарстанского информационного агентства с казахстанским.