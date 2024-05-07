Генконсул Казахстана в Казани раскрыл секрет фишбармака и презентовал сборник сказок

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в одном из казанских ресторанов состоялись гастрономический мастер-класс по приготовлению казахского национального блюда фишбармак и презентация казахских народных сказок. Участие в мероприятии принял Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Видеться вместе на мастер-классе для нас уже стало доброй традицией. Сегодня мы познаем тонкости приготовления казахского национального блюда. Мы объединили наше туристическое сообщество, чтобы раскрыть культурное разнообразие казахского народа через национальную кухню. Казань — это „гастрономическая столица“ и нам всегда хочется показать разнообразие самой вкусной кухни, которая есть в городе», — рассказала на открытии директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Гостями кулинарного вечера стали руководители зарубежных представительств в Казани, шеф-повара ресторанов, представители министерств и ведомств и другие. Им рассказали об истории казахского народа, об их быте, кулинарии, традициях и схожести народов Казахстана и Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В процессе приготовления одного из самых популярных казахских угощений генконсул поделился секретами готовки традиционного восточного блюда.

«Сегодня мы поделимся рецептом — рыбной вариацией казахского бешбармака. Здесь важно умение правильно разделать рыбу, сварить, правильно рассчитать время и, конечно же, подача. Деликатес подается в специальном деревянном изделии „астал“, которое держит тепло», — рассказал он.

Ерлан Искаков отметил, что казахи обычно готовят бешбармак на семейные праздники или на торжественные мероприятия. В каждом регионе Казахстана его готовят по-разному, например из конины, баранины и говядины.

Гости праздника смогли насладиться национальными угощениями Казахстана и Татарстана. Атмосферу гастрономическому вечеру придавала национальная музыка двух народов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Затем генеральный консул презентовал гостям сборник казахских сказок на татарском языке «Казак халык әкиятләре». В него вошли знаменитые произведения, отражающие обычаи и традиции, остроумие и мудрость казахского народа.

«Это литературный фольклор Казахстана о богатой истории и традиции языка нашего народа. Здесь представлены сказки о добре и зле, о справедливости и наказании. Это будет интересно для воспитательного процесса дошкольного образования. Можно столкнуться с похожими сюжетами и образами героев известных с детства татарских сказок», — сказал он.

По его словам, сборник казахских сказок позволит детям окунуться в увлекательный мир волшебства и приключений, а главное, это возможность узнать что-то новое о другой культуре. В дальнейшем издание будет передано в детские сады и библиотечные фонды Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Сказка — это древнейший жанр народного творчества. Через сказку мы также знакомимся с культурой и бытом казахского народа. Отрадно, что издание вышло на татарском языке. Наши дети имеют возможность окунуться в прекрасный мир сказок другой страны. Такие проекты подтверждают нашу тесную дружбу и дружественные отношения», — подчеркнул замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Ерлан Искаков выразил надежду, что сотрудничество между Татарстаном и Казахстаном будет только расти, а подобные вечера будут укреплять культурные связи братских народов. Он напомнил, что в 2025 году выйдет в прокат второй казахстано-татарский фильм «Фатима».