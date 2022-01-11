Генконсул Казахстана в Казани: «На нас организовали гибридную атаку»

Как развивается ситуация в Казахстане, какую роль в урегулировании беспорядков сыграли силы ОДКБ и как события последних дней повлияют на татарстано-казахстанские экономические связи, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» Генеральный консул Республики Казахстан в городе Казани Ерлан Искаков.

Ерлан Искаков: «Произошедшие события стали для нас настоящим потрясением»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Мы никогда не думали, что подобное может произойти в Казахстане»

— Ерлан Узанович, в последние дни Казахстан находится в центре внимания всего мира в связи с происходящими беспорядками. Что происходит в стране на самом деле?

— Произошедшие события стали для нас настоящим потрясением. Казахстан демонстрировал неизменно высокую стабильность на протяжении последних 30 лет, поэтому мы никогда не думали, что подобное может произойти в нашей стране. Однако, к сожалению, как видно, мирные демонстрации переросли в беспорядки.

Очень сожалею, что все это задело и нашу южную столицу Алма-Ату, где я сам родился и вырос. Я знаю этот город и уверен, что наши земляки не стали бы чинить беспорядки в том виде, в котором это случилось. Если бы они проводили демонстрации, то все прошло бы в мирной обстановке, без каких-либо правонарушений, агрессии и мародерства.

«Татарстанцы приходили к зданию нашего генконсульства в Казани и выражали поддержку, мы это видели» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В этой ситуации отдельно хотел бы поблагодарить наших братьев из Татарстана за ваше неравнодушное отношение к произошедшей трагедии, за понимание и поддержку в это непростое для Казахстана время. Представители татарстанского бизнеса, научных кругов и гражданского общества приходили к зданию нашего генконсульства в Казани и выражали поддержку, мы это видели.

— Какие последствия могут иметь данные события для татарстано-казахстанских отношений?

— Татарстано-казахстанские отношения нужно рассматривать в комплексе отношений между Казахстаном и Россией. Наш стратегический партнер Россия взаимодействует с нашей страной как в экономическом измерении, так и на международном треке. Это организации ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и другие. На всех этих площадках мы проводим углубленное сотрудничество между нашими странами.

Татарстан всегда находился в фокусе нашего внимания в качестве надежного партнера Казахстана на региональном уровне. За последние два года у нас состоялась реализация множества совместных проектов, часть из которых уже работают на благо двух сторон, другие вступают в силу буквально сейчас. Речь идет о проектах по линии «Татнефти», КАМАЗа и многих других компаний: здесь можно четко проследить промышленную кооперацию между Россией и Казахстаном. Уверен, что этот тренд продолжится и в будущем.

По итогам 10 месяцев казахстанско-российских отношений 2021 года у нас товарооборот составил порядка 20 млрд долларов. Из них на ПФО приходится около 14% от этой суммы, это большие средства. Без сомнений, этот показатель будет только расти.

«Прошедшие события не помешают совместным проектам Казахстана и Татарстана»

— Откуда взялись тысячи погромщиков, которые напали на Алма-Ату? Это внешние или внутренние силы?

— Если посмотреть на те сведения, которые поступают из официальных источников в прессу, то можно говорить о гибридной атаке: это были как внутренние, так и внешние силы. Налицо работа организованной сети экстремистов с определенным центром оперативного управления. Видно, что это были так называемые спящие ячейки. Этим будет заниматься следствие, которое даст соответствующую правовую оценку.

Подчеркну, что в ходе этого расследования Казахстан будет следовать законным, правовым путем, чтобы дать адекватную оценку всем произошедшим событиям.

«Войска ОДКБ прибыли в Казахстан для защиты ключевых стратегических объектов на территории республики» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

— Как повлиял ввод миротворческих сил ОДКБ на ситуацию в Казахстане? Каковы ваши прогнозы по урегулированию ситуации в стране?

— Буквально вчера состоялась внеочередная встреча участников ОДКБ в онлайн-формате. На этом заседании были зафиксированы все хронологические моменты беспорядков в Казахстане, а также названа главная цель участников беспорядков — воплотить в жизнь свой разрушительный план.

Что касается войск ОДКБ, то они прибыли в Казахстан для защиты ключевых стратегических объектов на территории республики. При этом основная работа по наведению законного порядка в стране ляжет на плечи казахстанских спецслужб и военных. Им предстоит просканировать улицу за улицей, квартал за кварталом на наличие криминальных элементов. Уже сейчас задержаны порядка 8 тыс. человек, которые принимали участие в погромах.

«Вчера состоялась внеочередная встреча участников ОДКБ в онлайн-формате. На этом заседании были зафиксированы все хронологические моменты беспорядков в Казахстане» Фото: kremlin.ru

— Отразились ли последние события на деятельности предприятий, в которых участвуют компании из Татарстана, в том числе КАМАЗ и «Татнефть»? Поддерживаете ли вы связь с компаниями? Какая у них реакция на произошедшие события?

— Названные вами компании очень активные, они работают не только с государством, но и с казахстанским бизнесом. Эти теплые и продуктивные отношения ни в коей мере не будут корректироваться — все будет развиваться в строгом соответствии с ранее утвержденными документами и дорожными картами. Более того, у нас в планах развитие 5-6 больших совместных проектов. Поэтому произошедшие события никак не помешают нашей кооперации, а только усилят и углубят ее.