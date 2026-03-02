Генконсул Казахстана в Казани: Молодежь должна уметь высказывать свои мысли

Молодому поколению в настоящее время очень важно знать известных поэтов прошлого и изучать мировую поэзию. Такое мнение высказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков перед началом круглого стола «Жамбыл Жабаев – поэт, акын, гражданин» в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

«Сегодняшняя идея – продемонстрировать силу духа и мастерства свободного мыслителя братскому для нас народу Татарстана», – заявил дипломат.

Искаков напомнил, что на прошлой неделе в казанском кинотеатре «Мир» был показан фильм, посвященный творчеству Жамбыла Жабаева и последним годам его жизни (в конце 1930-х годов тексты Жамбыла Жабаева, или Джамбула, как было принято транслитерировать тогда, в связи с особенностями советской культурной политики, стали известны по всему СССР – прим. Т-и).

«Быть акыном сложно, возможно, сегодня его творчество можно сравнить с рэпом. Айтыс – [состязание акынов в] ораторском искусстве, где народ сам выбирает победителя. Молодежь должна уметь высказывать свои мысли, строить высказывания, развивать ораторские навыки», – добавил Генконсул.