Генконсул Казахстана в Казани Искаков посетил лекторий про Золотую Орду

Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков вместе с первым секретарем Генконсульства Республики в столице РТ Ильясом Кайратовичем посетили лекторий о ханах Золотой орды. Мероприятие, организованное «Милилард.Татар», прошло 29 февраля.

Лектором цикла выступил доктор исторических наук Искандер Измайлов. Первую лекцию посвятили Джучи-хану.

К слову, первая лекция лектория совпала с закрытием выставки «QR-код по-татарски». Отметим, что на данном мероприятии выставили тамги ханов татарских государств. В ближайшие дни выставку перевезут для экспозиции на новое место.