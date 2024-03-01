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Генконсул Казахстана в Казани Искаков посетил лекторий про Золотую Орду
Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков вместе с первым секретарем Генконсульства Республики в столице РТ Ильясом Кайратовичем посетили лекторий о ханах Золотой орды. Мероприятие, организованное «Милилард.Татар», прошло 29 февраля.
Лектором цикла выступил доктор исторических наук Искандер Измайлов. Первую лекцию посвятили Джучи-хану.
К слову, первая лекция лектория совпала с закрытием выставки «QR-код по-татарски». Отметим, что на данном мероприятии выставили тамги ханов татарских государств. В ближайшие дни выставку перевезут для экспозиции на новое место.
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