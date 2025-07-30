Генконсул Казахстана Искаков сообщил о дальнейшем сотрудничестве Казахстана с Татарстаном

В Национальную библиотеку РТ 6 августа передадут коллекцию произведений казахского писателя и поэта Абая Кунанбаева. Об этом поведал «Татар-информу» генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«В следующую среду мы в Национальной библиотеке будем проводить передачу произведений Абая Кунанбая в дар Республике Татарстан. Мы передадим ряд книг, которые не были в архивах Татарстана» – рассказал генконсул.

Торжественные мероприятия о памяти казахского поэта стартовали еще 10 июня в Казанском федеральном университете. На круглом столе «Абай и татарский мир» в КФУ обсудили жизнь и творчество Кунанбаева. По словам Искакова, ученые провели параллели и сопричастность казахского и татарского народа в произведениях поэта.

Фото: пресс-служба Генерального консульства Казахстана в Казани

Также генконсул заявил о том, что 8 августа возложат цветы к монументу Абая на улице Качалова и перспективах развития народов Татарстана и Казахстана.

Фото: пресс-служба Генерального консульства Казахстана в Казани

«Несомненно, Казахстан и Татарстан — это образец дружбы, и сегодня у нас не только торгово-экономическое, инвестиционное сообщество, но и культурное сотрудничество. Буквально в 2021 году мы выпустили фильм "Тарлан" о произведении Галимджана Ибрагимова, и очень был большой успех совместного творчества. Мы постарались нашему зрителю перевести произведение Мухтара Ауэзова на татарский язык. Основным лейтмотивом всей нашей дружбы были дни культуры Казахстана в России в 2022 году. Это как раз возглавляет 30-летие нашей совместной дружбы в России и Казахстане» – подчеркнул он.