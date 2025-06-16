Генконсул Ирана в РТ о «Татар-информе»: Ваша работа заслужила доверие миллионов читателей

«Татар-информ» - надёжный источник информации, который за годы своей работы завоевал доверие миллионов читателей не только в Татарстане, но и по всему миру. Об этом, поздравляя агенство с 35-летием, сообщил генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.

«От всей души поздравляю вас с 35-летним юбилеем вашего агентства. За эти годы "Татар-информ" стал надежным источником информации, оперативно и достоверно освещающим события в республике, России и мире. Ваша работа заслужила доверие миллионов читателей и объединила соотечественников по всему миру. Желаю коллективу агентства не терять профессиональной энергии, сохранять верность своим читателям и продолжать задавать высокие стандарты журналистики», – отметил генеральный консул.

Он подчеркнул, что работа «Татар-информа» способствует развитию всего Татарстана и его информационного суверенитета.