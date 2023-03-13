«Гении места»: всероссийский научный форум «Горький и Шаляпин» проходит в Казани

На площадке казанского музея Максима Горького и Федора Шаляпина стартовал всероссийский научный форум, приуроченный к юбилеям этих деятелей отечественной культуры и к 85-летию со дня основания музея. Форум собрал более 50 исследователей из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Курска, Ижевска и ряда других городов России.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Такие форумы дают не только возможность открывать неизвестные страницы жизни классиков, но и шанс прочувствовать атмосферу их времени — времени нашего земляка Федора Шаляпина и Максима Горького, который духовно родился в Казани. Республика Татарстан богата не только этим музеем, но и прекрасным музейным пространством в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе, где Горький провел несколько месяцев своей жизни», — заявил заведующий отделом информационно-технического обеспечения Управления делами Раиса РТ Евгений Ефимов.

В приветственной слове Ефимов также отметил, что этот период жизни писателя представляет огромный интерес для ученых Татарстана. В частности, в нынешнем году по инициативе Русского национально-культурного объединения РТ и Культурного центра имени А. С. Пушкина реализуется уникальный историко-краеведческий проект «Горький в Красновидово».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Как сообщил Евгений Ефимов, в работе над проектом приняли участие ведущие ученые, этнологи, писатели, фольклористы и культурологи Татарстана, а также исследователи-горьковеды из других регионов России. Среди главных задач литературного проекта — популяризация пребывания Горького в селе с многовековой историей и знакомство с этнографическими материалами, касающимися местных традиций и русской культуры в целом.

«Шаляпин и Горький неотрывно связаны с нашим любимым городом, мы гордимся, что они часто бывали и многое сделали для Нижнего Новгорода. Сегодня наш город расцвел, и мы видим новые возможности, чтобы показать уникальные исторические места, где бывали известные личности. Этот год объявлен в России Годом педагога и наставника, поэтому сегодня мы будем говорить о Горьком как об учителе, который внес очень многое во все сферы жизни. Многому мы учимся у него и сегодня», — подчеркнула директор Департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

С приветственной речью к участникам форума обратилась и заместитель директора Национального музея Татарстана по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова. В своем выступлении она рассказала, что проведение нынешнего форума — это продолжение традиции организации научных сессий, заложенной более восьмидесяти лет назад Музеем Горького и Шаляпина. С 1942 года в музее проводятся горьковские конференции, с 1973-го — шаляпинские.

Научный форум стартовал еще 12 марта — в этот день казанцам и гостям столицы презентовали выставку «Андреев и Горький. Живая классика». В экспозицию вошли стендовые материалы, рассказывающие о писателе серебряного века Леониде Андрееве, из Орловского объединённого государственного литературного музея имени Тургенева и предметы из коллекции Музея Горького и Шаляпина.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«С нашей стороны были представлены музейные предметы — их более 30. Среди них можно увидеть подлинные фотографии из дома Пешковых — это фотографии самого писателя, его жены Екатерины и сына Максима, а также личные предметы семьи — шкатулка супруги и перьевая ручка сына Горького. Кроме того, в экспозиции представлены материалы, связанные с Леонидом Андреевым. Это одни из первых изданий его произведений», — рассказала руководитель Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

В ходе научного форума филологи, историки, музыковеды и краеведы обсудят актуальность наследия Максима Горького и Федора Шаляпина, вспомнят о дружбе двух гениев русской культуры и малоизвестных страницах их жизни. Участники также расскажут, как в казанской прессе 1906 года освещалась поездка Горького в США, и поделятся новыми приемами и технологиями презентации наследия деятелей отечественной культуры на музейных площадках России.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Это конференция уникальна тем, что здесь собраны исследователи не только Горького, но и Шаляпина — в русле идеи синтеза искусств. Сегодня речь будет идти не только об их точках взаимодействия, но и отдельно о творческом пути каждого классика. Форум дает возможность ученым из разных городов поучаствовать в живой дискуссии. Такие встречи проходят нечасто, этим они и ценны для всего научного сообщества», — заметила заведующая кафедрой словесных искусств МГУ имени Ломоносова Ольга Крюкова.

Проект реализуется Национальным музеем Татарстана и его филиалом — Музеем Горького и Шаляпина в партнерстве с Институтом мировой литературы РАН и его Музеем Горького и нижегородским Государственным ордена Почета музеем Горького при поддержке Министерства культуры республики и Ассоциации литературных музеев Союза музеев России.