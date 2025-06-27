Генич сказал, что «Локомотив» не сменил тренера, потому что не готов к большим изменениям

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Российский комментатор Константин Генич прокомментировал решение «Локомотива» не менять главного тренера Михаила Галактионова.

«Я думаю, что «Локомотив» побоялся поменять тренера. Если бы «Локомотив» готов был к большим изменениям, то, скорее всего, ввиду такой настойчивости болельщиков и несогласия с политикой партии — как Ульянов, Леонченко себя ведут и как «Локомотив» себя позиционирует сейчас — если бы они решились на изменения в совете директоров, то поменяли бы всех. Думаю, что они просто не решились и подумали: «Ну мы заняли шестое место, посмотрите какой суперсезон «Краснодара», суперсезон «Зенита» по очкам, «Спартак» будет там добавлять. Если мы сейчас тренера возьмем, и вот это уйдет на адаптацию, непонятно какой коллектив, внутри вайб там…» И такое, и такое.

Может быть, посоветовались с ветеранами, может, посоветовались с Бариновым. Увидели прогресс Батракова, прогресс Пиняева весной. Потому что, действительно, сам Михаил Михайлович уже пару раз порывался, да, команду покинуть. И казалось, вот весной было полное ощущение после какого-то момента, что все», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В минувшем сезоне «железнодорожники» финишировали шестыми в таблице РПЛ с 53 очками.