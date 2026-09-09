Генич раскрыл причину срыва трансфера Олейникова в «Рубин»

Комментатор и журналист Константин Генич объяснил, почему переход полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в казанский «Рубин» сорвался в последний момент. По его словам, решающую роль сыграл человеческий фактор и нежелание футболиста рисковать.

«Олейников уже практически согласовал контракт с «Рубином», но в последний момент перезвонил руководству казанцев и сказал, что передумал. Ему поступило предложение от ЦСКА, и он выбрал знакомую среду — он же воспитанник академии армейцев. Кроме того, в «Крыльях» у него были проблемы с выплатами, и он просто испугался возможных финансовых рисков при переходе в другой клуб», — рассказал Генич в своём Telegram-канале.

Напомним, что «Рубин» был близок к подписанию Олейникова, но на финишной прямой переход сорвался, и игрок выбрал ЦСКА.