Генич раскрыл, кто станет новым главным тренером футбольного «Спартака»
Футбольный комментатор Константин Генич считает, что потенциально возможной кандидатурой на пост главного тренера «Спартака» может стать Хуане Карлосе Карседо, возглавляющий кипрский «Пафос».
«Сейчас «Пафос» – это праймовая версия, такой пик, наверное, работы этого специалиста, и тоже неудивителен выбор. Пока ведут переговоры? Я скажу так, процентов 70, что с ним договорятся. Там вопрос в том, что [нужно] договориться с Сергеем Ломакиным. Инсайдерская информация!» – высказался сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Напомним, что в середине ноября руководство красно-белых уволило сербского специалиста Деяна Станковича. Временно исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.
По итогам 18 игр «Спартак» находится на 6-м месте с 29 очками.