Генич раскрыл, кто станет новым главным тренером футбольного «Спартака»

Фото: ФК "Пафос"

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что потенциально возможной кандидатурой на пост главного тренера «Спартака» может стать Хуане Карлосе Карседо, возглавляющий кипрский «Пафос».

«Сейчас «Пафос» – это праймовая версия, такой пик, наверное, работы этого специалиста, и тоже неудивителен выбор. Пока ведут переговоры? Я скажу так, процентов 70, что с ним договорятся. Там вопрос в том, что [нужно] договориться с Сергеем Ломакиным. Инсайдерская информация!» – высказался сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что в середине ноября руководство красно-белых уволило сербского специалиста Деяна Станковича. Временно исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.

По итогам 18 игр «Спартак» находится на 6-м месте с 29 очками.