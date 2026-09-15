news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 сентября 2026 12:55

Генич — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»: «У тебя накрывается мечта»

Читайте нас в
Генич — о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»: «У тебя накрывается мечта»
Фото: ФК "Крылья Советов"

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал историю со срывом трансфера полузащитника Ивана Олейникова в «Рубин».

Выступавший за «Крылья Советов» игрок в итоге перешел в московский ЦСКА.

Генич в видео на канале «Коммент. Шоу» порассуждал о том, что чувствует футболист в подобной ситуации, и отметил, что каждый оказался бы на месте Олейникова в растерянности.

«В данной ситуации каждый из нас, если бы встал на место Вани Олейникова… Когда ты в другом городе и тебя водят по базе, второе лицо Татарстана тебя приветствует, жмет руку: «Добро пожаловать в нашу семью», тренер вышел, все, сфотографировался с футболкой… А у тебя в этот момент накрывается мечта. Ваня сейчас оказался в растерянности, насколько я знаю. Как мне сказали в «Рубине», он не приехал на медосмотр на следующее утро, хотя его ждали, а он позвонил всем и извинился, попросил войти в положение», — сказал Генич.

#рубин казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минобрнауки РТ разъяснило, как будут работать школы и детсады в дни голосования

Минобрнауки РТ разъяснило, как будут работать школы и детсады в дни голосования

14 сентября 2026
Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

15 сентября 2026
Новости партнеров