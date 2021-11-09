«Гениальный коммерсант»: как Ахметвали Менгер очаровал первую женщину-дипломата Турции

В списке татарских личностей Турции одним из ведущих значится имя Ахметвали Менгера. По сей день в этой стране успешно работает основанный им в 1939 году «AVM Holdıng» - Ахметвали Менгер Холдинг. Журналистка Айзиряк Гараева рассказала о семье бизнесмена. Публикуем завершающую часть ее очерка.

Среди дел нации и общества не бывает больших или мелких…

Личность Ахметвали Менгера хорошо можно представить и по материалам журнала «Казань», издаваемого в Турции благодаря его финансовой поддержке. Несколько номеров издания открывают его фото и посвященные ему статьи. Кроме того, на страницах журнала можно прочитать написанные самим Менгером воспоминания.

На первой странице шестого номера от 1972 года напечатана фотография отметившего 80-летие Ахметвали Менгера с супругой Аишой ханум. Статья о его персоне начинается такими словами: «Один из известных бизнесменов Ахметвали эфэнди отметил 8 декабря 1971 года свое 80-летие. В честь такого события поступили поздравительные письма и открытки со всех концов мира, многие пришли поздравить его лично. Среди них были близкие родственники, коллеги и друзья по работе, представители разных предприятий и компаний, знакомые, работающие в разных направлениях компании «Менгерлер». Ахметвали Менгера, долгие годы возглавлявшего турецкие представительства компаний Mercedes-Benz и Bosch, в честь его дня рождения пригласили в Германию, где наградили золотой медалью за его труд. Ахметвали Менгер не только был и остается деловым человеком, но и с молодых лет выделял большую часть своего времени национальным вопросам, общественной деятельности, активно принимал участие в культурной жизни, оказывая духовную и материальную помощь. Для него в делах нации и общества нет больших или мелких, важных или малозначительных…».

В 22-м номере от 1978 года также на первой странице мы видим фото коммерсанта - на этот раз сообщается о его кончине. На пятой странице сказано, что следующий номер издания целиком будет посвящен Ахметвали Менгеру и что редакция ждет писем от читателей. В 23-м номере от 1980 года о бизнесмене также написано много. Во-первых, это информация для желающих изучать духовное наследие бизнесмена: перечень его статей в журнале «Казань» и список книг и журналов, изданных в 70-х годах при его финансовом участии. Например, среди них есть упрощенный Юсуфом Уралгереем экземпляр книги Мусы Бигиева «Пост в длинные дни».

«Татарский Вехби Коч»

В этом номере особого внимания заслуживают воспоминания первой женщины-дипломата Турции Адили Айда, дочери известного татарского политика Садри Максуди.

«До начала Второй Мировой войны, помнится, в один прекрасный день Вали Менгер пришел к моему отцу. К нему приходило много людей. И если бы отец не упомянул имя своего гостя в тот день во время ужина, вероятнее всего, я бы не запомнила Менгера. Отец сказал о нем следующее: «В любом деле есть свои гении. Этот человек – гениальный торговец. В какой бы стране он не обосновался – становился миллионером».

Встречались ли они с отцом позже? В каких отношениях были? Не знаю. Мне известно лишь то, что после смерти отца в 1957 году, мать, может быть, от одиночества, сблизилась с казанскими тюрками, встречалась с Менгерами, и супруга Менгера оказывала моей маме большое уважение.

Мне приходилось слышать о его делах, о зажиточности. У казанских тюрков есть свой Вехби Коч» (Ахмет Вехби Коч (1901-1996) – турецкий предприниматель и филантроп, основатель Koç Group, был одним из самых богатых людей Турции, - прим. ред.), - пишет дочь Садри Максуди.

Великий джентельмен

Она рассказывает о том, как сложилось их дальнейшее общение. По словам Адили ханум, в конце 1973 года или в начале 1974-го ей позвонили из филиала компании Менгера в Анкаре, сообщив, что генеральный директор желает ее увидеть. В назначенный день Ахмет эфэнди пришел гостем в дом Адили ханум с букетом из 30 роз и коробкой сладостей. Таким образом, он вплоть до 1978 года гостил у Адили ханум во время его визитов в Анкару.

В своей статье дочь Садри Максуди выражает сожаление, что во время встреч она не записывала разговоры с великим человеком. Она отмечает, что с годами многое забылось, в памяти запечатлелась лишь малая часть. Подчеркивает, что ее первая книга была напечатана при финансовой поддержке Ахметвали Менгера, и их первая встреча состоялась именно в связи с ее изданием. После первой же встречи он прислал ей книги о казанских татарах, изданные в Америке, карты России, на которых отмечены места проживания тюркских народов, туристические альбомы, брошюры о Казани и много других интересных изданий.

Бизнесмен рассказал, что собрал целую библиотеку книг о татарах, и, несмотря на свои немалые лета, горел идеей создать библиотеку, открыть фонд и сделать еще очень много полезного для нации. В то же время он рассказывал о казанских татарах, живущих в Турции, знакомил с событиями минувших лет. Во время разговоров он говорил: «Очень жаль, что вне России нет больше таких людей, как Садри Максуди, Гаяз Исхаки, Рашит Рахмати, и новые не появляются». И снова начинал вспоминать события дореволюционной поры, сетовал на то, что так мало успел о них написать.

Краткий рассказ о гениальном татарском коммерсанте, о котором можно было бы снять многосерийный сериал, хочу закончить словами Адили ханум:

«Этот крепкий мужчина будет жить в моем сознании как в крайней степени культурный, благородный джентельмен… Из услышанного и прочитанного мною известно, что татарские богачи получали удовлетворение и принимали уважение от того, что важную часть своего состояния тратили на «общественные дела». Порой эти полезные для нации действия совершались в виде соревнования. Одни построили мечеть и обучили пятерых детей, другие – две мечети и десять детей… В девятнадцатом столетии в становлении самосознания, скором развитии казанских тюрков большую роль сыграли Хусаиновы, Рамиевы, Агишевы, Ягушевы, которые активно включились в это соревнование по открытию школ, издательств, выпуску газет, изданию книг, оказанию помощи нуждающимся. Вместе с тем, что Ахметвали Менгер был последним представителем этих меценатов, в своих взглядах на мир, любви к культуре, нравственности он даже превосходил их. Казанские тюрки всегда будут гордиться тем, что среди них выросла такая личность. Имя Ахметвали Менгера не будет забыто».

Айзиряк Гараева-Акчура, «Миллиард.татар»