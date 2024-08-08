Генетика или образ жизни?: причины развития сердечно-сосудистых заболеваний

Наличие вредных привычек, высокий уровень холестерина, избыточный вес, хронический стресс, некачественное и несбалансированное питание, малая подвижность – эти широко известные факторы риска знают многие, но не воспринимают достаточно серьезно, ошибочно полагая, что наследственная предрасположенность и возраст играют решающую роль.

Связь генетики с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), безусловно, присутствует, но ее роль все же очень мала. В большинстве случаев образ жизни влияет на то, активизируются ли эти гены раньше или позже привычного срока.

В последние десятилетия болезни сердца заметно «помолодели», а смертность населения трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых заболеваний очень высока. Как помочь себе и близким снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Энже Харисова.

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«Начнем с вредных привычек . В современных реалиях, помимо алкоголя и табака, вперед выступают неалкогольные напитки – энергетики, тоники, а из курительных смесей – кальяны, спайсы, электронные сигареты. Каждый из них оказывает огромную нагрузку на все органы и системы человека – сердце, поджелудочную, легкие, печень, почки. В данном случае мы имеем дело с недооцененным риском для здоровья. Каждый год ученые накапливают новые данные о степени вреда перечисленных веществ и уже выявляются люди со значительным поражением органов», – объяснила врач.

С фактором хронического стресса дело обстоит гораздо сложнее. Стресс – неотъемлемая часть жизни каждого человека, избежать его мы не в состоянии. Конечно, опасен не сам стресс, а последствия, которые он за собой несет – малая подвижность, избыточное употребление пищи (особенно нездоровой), избыточный вес и использование психоактивных веществ (алкоголя, табака) для снятия напряжения. Для исключения риска возникновения хронического стресса нужно развивать эмоциональную гибкость, благодаря которой человек сможет оптимально реагировать на повседневные ситуации, не ударяясь в переживания и самоедство.

Следующий фактор риска - некачественное и несбалансированное питание - понятен на первый взгляд всем. При этом часто встречается ситуация, когда еда становится не источником энергии, а средством успокоения и подбадривания. В результате человек иногда не понимает, для чего употребляет тот или иной продукт в пищу, не ощущает чувство голода и насильно ест, а также доедает все, что находится на столе, чтобы «не испортилось». Такой подход полностью неверен и обусловлен известными причинами, доставшимися нам от наших предков.

Сбалансированное и качественное питание предполагает рациональный подход к подбору продуктов питания в течение длительного времени. Соблюдение диеты в короткие промежутки времени (от нескольких дней до нескольких месяцев) ситуацию не изменят. При этом не стоит забывать, что расчет прихода калорий необходим с параллельным учетом их расхода во время физических нагрузок.

Малоподвижный образ жизни также увеличивает риск развития ССЗ. Стоит отметить, что бывают физические нагрузки без избыточной активности, при этом расход калорий и польза для здоровья будет максимальна. Например, йога и пилатес, по сравнению с бегом, рукопашными видами спорта или теннисом, не требуют такой высокой активности, но при этом оказывают максимальную нагрузку на связки и мышцы, что эффективно помогает сжигать калории. Помимо сжигания калорий, физические упражнения тренируют наши сосуды и сердце, улучшают кровообращение и лимфоток. Они также значительно повышают настроение благодаря выделению дофамина и серотонина, что служит профилактикой выгорания, усталости и депрессии.

«Ежегодно в рамках диспансеризации можно проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, а также пройти электрокардиографию. Кроме того, врач проведет анкетирование, осмотр и определит суммарный сердечно-сосудистый риск в зависимости от возраста. Берегите себя, относитесь внимательно к своему здоровью, и сердце скажет вам “спасибо”!», – заключила Энже Харисова.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».