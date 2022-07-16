Генетика и дворянское прошлое: Татарстанцам объяснили, зачем нужно знать свою родословную

Все больше жителей Татарстана интересуются историей своего рода и стремятся создать генеалогическое древо, при этом всеми движут разные мотивы, рассказала руководитель Исполкома Культурного центра им. Марджани Фарида Хузина. По ее словам, одна из причин, которая вызывает в татарстанцах интерес к истории предков – это медицина и изучение возможных генетических заболеваний.

Совместно с мечетью «Аль-Марджани» и префектурой «Иске шәһәр» центр им.Марджани реализует проект «Шәҗәрә бәйрәме-Праздник родословной», рассказала Хузина в интервью телеканалу «Татарстан 24». Главная цель фестиваля, который прошел в Казани в День семьи любви и верности, – это сохранение и передача молодому поколению семейных традиций, отметила она.

«Наша задача заключается только в том, чтобы достучаться до людей и помочь им понять, что родословную нужно знать, это пригодится им в жизни и их потомкам. Символом нашего фестиваля является древо памяти рода», – добавила руководитель центра.

Именно предки – это люди, чьи гены наиболее близки к человеку, а значит, ответственны за формирование характера, талантов, образа мышления, внешности и даже заболеваний, добавила Хузина.

«Многие действительно начали активно интересоваться этим – каждый в зависимости от своего созревания. Одна из причин – это медицина, ведь есть много генетических заболеваний. И люди хотят узнать, не связано ли проявление той или иной болезни с генами. Также есть дворянские сословия, и некоторые люди хотят показать свою значимость. Мне, например, просто интересно знать, какие были мои родственники», – сказала она.

На празднике дети представили свои рисунки на тему «Мой род, моя семья», в будущем организаторы планируют сделать альбом с этими работами – «Родословные глазами детей города Казани». Кроме того, в рамках фестиваля провели фотоконкурс «Татарская семья в национальной одежде», а также собрали видеоколлаж с колыбельными.

Фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме-Праздник родословной» теперь планируется проводить ежегодно, сообщила Хузина.