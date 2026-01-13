news_header_top
Общество 13 января 2026 09:08

Генетические тесты для будущих родителей вошли в систему ОМС с 2026 года

С 2026 года генетические тесты для выявления наследственных заболеваний у будущих детей включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Речь идет о генетическом тестировании на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

По ее словам, такие исследования применяются в программах вспомогательных репродуктивных технологий и рекомендованы семьям с высоким риском рождения детей с наследственными патологиями (носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, и носителям хромосомных аномалий).

Воспользоваться бесплатным тестированием могут родители, у которых по итогам расширенного неонатального скрининга выявлены генетические заболевания. Это позволяет планировать беременность с учетом наследственных рисков в рамках обязательного медицинского страхования, уточнила эксперт.

