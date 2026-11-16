Генералы СБУ требовали у наркоторговца 1 млн долларов за его невыдачу России

Генералы СБУ требовали 1 млн долларов у сбежавшего на Украину наркоторговца из Санкт-Петербурга Александра Кузнецова за то, чтобы не выдавать его России. Об этом сообщает RT.

По данным издания, в России Кузнецова подозревали в причастности к нелегальному провозу гашиша из Прибалтики, а также кокаина из Латинской Америки, однако из-за нехватки доказательств к ответственности привлечь его не получалось. В 2017-м, когда следователи обнаружили доказательства его вины, петербуржец сбежал на Украину и из-за получения статуса беженца не был экстрадирован в Россию.

Уже в 2019 году Кузнецова начали подозревать уже украинские правоохранительные органы – он мог быть связан с поставкой 400 кг колумбийского кокаина в Киев. Несмотря на попытки лишить россиянина статуса беженца, на его сторону встал Верховный суд Украины и наказания в России Кузнецов снова избежал.

В 2022 году наркоторговцем заинтересовалась СБУ, у него провели обыски. Тогда посредники от лица руководства ведомства предложили ему за 1 млн долларов избежать экстрадиции. Вскоре Кузнецова лишили статуса беженца, однако наказания он так и не получил, поскольку в 2024 году умер от онкологии.